Звіряче вбивство під Києвом: поліція спростовує версію про маніяка

Цього року столичний суд виніс вирок маніяку, який п'ять років тому вбив жінку, яка працювала гардеробницею у Верховній Раді. Він напав на неї між між селами Вільне Макарівського району та Деминівка Фастівського району Київської області.

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Нещодавно на Київщині сталося ще одне резонансне вбивство, після якого у мережі заговорили про ймовірного маніяка. У селищі Коцюбинське чоловік напав на місцеву мешканку, яка зранку йшла на залізничну станцію, та завдав їй 21 удар ножем. Як повіомляють в обласній поліції, нападник був затриманий.

Ним виявився 31-річний житель Ірпеня, якому вже повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Санкція статті — до 15 років позбавлення волі. Наразі суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото поліції

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За даними ТСН.ua, того ранку жінка йшла зі своїм чоловіком у справах, але в якийсь момент виявилося, що той щось забув взяти вдома та повернувся. В поліції зазначають, що нападник та жертва не були знайомі — жінка стала жертвою різника лише тому, що він зустрів її в той час. Мотив цього злочину з`ясовується.

«Особа затриманого перевіряється на причетність до інших злочинів», — повідомили журналістам в поліції Київщини, але додали, що всі вбивства, які були раніше скоєні на території обслуговування поліції Ірпеня — розкриті, і що чутки про інші вбивства, які скоєні начебто маніяком, є інформацією, яка не відповідає дійсності.

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Нагадаємо, що у січні в Києві затримали маніяка, на рахунку якого десять жертв. Його затримали після того, як він вбив продавчиню у квітковому кіоску.

Фото поліції

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