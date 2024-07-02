«Створити новий рух»: колишня солістка «ВІА Гри» не збирається повертатися на сцену
Колишня солістка популярного гурту «ВІА Гра» та телеведуча Олена Вінницька майже два роки не зʼявлялася у публічному просторі. З початку повномасштабного вторгнення рф, за словами Олени, вона допомагає військовим, присвятивши себе спеціальній програмі психологічної підтримки тих, хто пройшов війну.
«Ця програма направлена на наших ветеранів, — розповіла Олена у „ЖВЛ“. — У нас психологічний напрямок. Ми хочемо взагалі створити новий рух, якого ще немає в Україні і насправді у цілому світі. Ми хочемо підготувати психологів для ветеранів. Наша мета — допомогти ветеранам, які вже повернулися, прилаштуватися до цивільного світу».
У цій справі Олену підтримує її чоловік — музикант Сергій Большой. Щодо сцени, то наразі пара повертатися на неї не планує.
«На початку повномасштабного вторгнення він був добробатом, потім почалась тероборона, — розповіла співачка. — Зараз Сергій займається медичною допомогою, вивезенням поранених».
Раніше писали, що колишня солістка «ВІА Гри» гастролює Німеччиною.
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