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«Створити новий рух»: колишня солістка «ВІА Гри» не збирається повертатися на сцену

16:21 2 липня 2024
Олена Вінницька

Колишня солістка популярного гурту «ВІА Гра» та телеведуча Олена Вінницька майже два роки не зʼявлялася у публічному просторі. З початку повномасштабного вторгнення рф, за словами Олени, вона допомагає військовим, присвятивши себе спеціальній програмі психологічної підтримки тих, хто пройшов війну.

«Ця програма направлена на наших ветеранів, — розповіла Олена у „ЖВЛ“. — У нас психологічний напрямок. Ми хочемо взагалі створити новий рух, якого ще немає в Україні і насправді у цілому світі. Ми хочемо підготувати психологів для ветеранів. Наша мета — допомогти ветеранам, які вже повернулися, прилаштуватися до цивільного світу».

У цій справі Олену підтримує її чоловік — музикант Сергій Большой. Щодо сцени, то наразі пара повертатися на неї не планує.

«На початку повномасштабного вторгнення він був добробатом, потім почалась тероборона, — розповіла співачка. — Зараз Сергій займається медичною допомогою, вивезенням поранених».

Раніше писали, що колишня солістка «ВІА Гри» гастролює Німеччиною.

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