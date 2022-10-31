Від російської мови відмовилася: ексучасниця «ВІА Гри» гастролює Німеччиною

Колишня учасниця популярного тріо «ВІА Гра» Надія Мейхер-Грановська довгий час проживала в росії, адже заміжня за бізнесменом Михайлом Уржумцевим та народила від нього двох доньок. Після початку війни у рідній Україні брюнетка, яка народилась у Хмельницькій області, покинула москву, як і інші її українські колеги.

Як повідомляють російські змі, довгий час артистка не давала жодних концертів, займалася виключно благодійністю. Але нещодавно Надія вирішила відновити співочу діяльність. І, звісно, майданчиком стали країни Заходу. Так, стало відомо про гастролі в Німеччині у листопаді. Надія виступає на невеликих майданчиках. У Штутгарті Надія виступала в незвичному для себе образі — довга спідниця, светр оверсайз. Від російської мови артистка теж вирішила відмовитися. Тепер Мейхер-Грановська співає пісні українською та французькою мовами.

У своєму Instagram співачка розповідає про жахіття, які чинять окупанти. На заяви свого чоловіка, який раніше в інтерв’ю російським журналістам стверджував, що «війна — це ситуація», Мейхер ніяк не реагує.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про те, що солістка «ВІА Гри» відмовляється від російського паспорта та хоче будувати своє майбутнє в нашій країні.

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