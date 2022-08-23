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Нова «ВІА Гра»: Віра Брежнєва створила власне тріо з дівчат-волонтерок у Польщі (фото)

17:54 23 серпня 2022
Віра Брежнєва та її подруги

Популярна співачка Віра Брежнєва, яка ухвалила рішення розірвати всі зв'язки з країною-агресором росією і перебуває в центрі надання гуманітарної допомоги своїй історичній Батьківщині — Україні, завжди знаходить можливість жартувати з приводу своєї діяльності.

Так, у своєму Instagram виконавиця розповіла, що знайшла нове «гуманітарне» тріо — «ВІА Скотч». Ймовірно, дружина Кості Меладзе натякала, що часто доводиться вдаватися до використання скотчу під час оформлення посилок, тому й було ухвалено таке рішення.

Судячи з фото у сторіз Брежнєвої, обидві її подруги-волонтерки (до речі, брюнетка та шатенка) гарні і одягнені у футболки у кольорах українського прапора. І завдяки цьому цілком можуть поповнити склад будь-якої «безголосої» ВІАгри.

Крім того, судячи з розміщених у День прапора фото, прапор України дорогий усім дівчатам, і можливо, навіть допомагає справлятися з тягарем волонтерства.

Втім, остаточне рішення про створення нового колективу буде, звісно, за продюсером Костянтином Меладзе.

А поки що, на додаток до прапора, дівчата з гордістю носять і бейсболки у синьому та жовтому кольорі, а також вочевидь пропонують їх до продажу з благодійною метою.

Нагадаємо, що з початком повномасштабної війни в Україні Віра Брежнєва, яка жила і працювала в Москві, висловилася проти російської агресії. З березня співачка перебуває у Польщі, де працює волонтером, а також регулярно публікує докази злочинів рф в Україні у своїх соцмережах.

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