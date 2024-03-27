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«Зараз не бачу майбутнього в Україні»: Санта Дімопулос відповіла на запитання шанувальників

21:58 28 березня 2024
Санта Дімопулос

Українська співачка, колишня учасниця «ВІА Гри» та блогерка Санта Дімопулос, яка на початку війни втекла до Італії та допомагала біженцям і воїнам ЗСУ, у соцмережі поспілкувалася з фоловерами та відповіла на найактуальніші запитання. Одне з них: чому вона зараз мешкає в ОАЕ та чи повернеться колись до України.

«Зараз не бачу майбутнього в Україні, що буде далі, не знаю. Україна — моя Батьківщина, моє серце. Намагаюся не мучити себе думками про майбутнє, я вдячна за все, що є в моєму житті на даному етапі, і приймаю зміни, як є», — заявила артистка.

Санта додала, що в ОАЕ їй безпечно, цей критерій є основним для співачки при виборі місця проживання.

«У мене двоє дітей, і я несу за них відповідальність», — сказала Санта.

Нагадаємо, раніше Санта Дімопулос змушена була виправдовуватися після скандалу через гламурну гулянку в День пам’яті Голодоморів.

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