Розвісьте ці речі в саду та на городі — і можете не переживати за врожай: як відлякати птахів безпечним для них способом

Експерти закликають садівників повісити компакт-диски у своїх садах цього липня. Це допоможе захистити фрукти та овочі від птахів. Часто кажуть, що птахів приваблюють блискучі речі. Але вони не будуть наближатися до місця з компакт-дисками, оскільки світло, що відбивається, лякає їх, повідомляє Express.co.uk.

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Почніть із вільного підвішування дисків, щоб найменший вітерець змушував їх обертатися та ловити сонячні промені. Час від часу міняйте їх розташування навколо грядок, щоб птахи не звикли до них.

Птахи миттєво почнуть реагувати на компакт-диски. Так можна вирощувати полуницю, малину, помідори та інші культури, не боячись пернатих шкідників.

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