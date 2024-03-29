Місяць активної роботи на дачі та городі: що і коли саджати у квітні для гарного врожаю (відео)

Від квітня залежить успіх всього дачного сезону, адже саме в цей місяць погода дозволяє висаджувати різні рослини, овочі та зелень.

А при обранні оптимальних дат краще використовувати місячний посівний календар, до якого ввійшли спостереження наших славних предків. Що саме і в який час робити на дачі та городі, радить Styler з посиланням на ресурс «Місячна країна» (відео нижче по тексту).

ВІДЕО ДНЯ

Фази Місяця

Сприятливі дні: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 квітня

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Несприятливі дні: 3,4, 7, 8, 9, 24 квітня

Нейтральні дні: 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 квітня

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Молодик — цей час несприятливий для робіт на городі та в саду. Не можна пересаджувати та підкопувати рослини. Період триває три дні — день до Молодика та день після.

Зростаючий Місяць — найкращий час для роботи з рослинами, які визрівають над поверхнею Землі. Місяць тягне за собою все догори. Варто садити зелень, трави, фрукти, овочі та квіти.

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Повня — не варто робити посадку та пересадку рослин. Також триває три дні — день до та день після.

Спадаючий Місяць — оптимальний час для роботи з коренеплодами, цибулинними й всім, що росте під землею.

Що та коли потрібно садити:

Томати — 12, 13, 18, 19, 20, 21

Огірки — 12, 13, 18, 19, 20, 21

Перець (гіркий, солодкий) — 12, 13, 18, 19

Цибуляна зелень (перо), цибуля-сівок — 1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29

Ріпка, часник, хрін — 1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29

Капуста (білокачанна, цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа — 1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 28, 29

Баклажани — 12, 13, 18, 19, 20, 21

Кабачки, патисони, гарбуз — 12, 13, 18, 19, 20, 21

Картопля, топінамбур — 1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29

Суниця, полуниця — 16

Горох, боби, квасоля — 5, 6, 7, 14, 15, 16

Редис, редька, дайкон — 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 24

Морква, буряк, ріпа, селера (корінь) — 1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29

Зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.) — 12, 13, 18, 19

Найкращі дні для посіву, посадки та пересадки квітів

Однорічні квіти — 16, 23, 24, 24, 25, 27

Дворічні та багаторічні квіти — 16, 23, 24, 25, 27

Цибулинні та бульбові квіти — 16, 23, 24, 25, 27

Кімнатні рослини — 16, 23, 24, 25, 27

Коли садити саджанці

Посадка декоративних дерев і чагарників — 5, 6, 7, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24

Посадка плодових дерев — 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24

Посадка плодово-ягідних чагарників — 5, 6, 7, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24.

Сприятливі дні для робіт на городі та в саду

Для сіяння насіння овочів на розсаду обирайте такі дні: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21−23 та 25−30 квітня.

Для будь-яких робіт з ґрунтом, в тому числі й сапання: 3−5, 7−9, 24, 25 квітня.

Для пророщування насіння сприятливими датами вважаються: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21−23, 29, 30 квітня.

Проводьте проріджування і пікірування: 1, 2, 21, 22, 29, 30 квітня.

Поливати грядки та сад найкраще: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21−25, 29, 30 квітня.

Вносити органічні добрива: 1, 2, 5, 6, 25, 29, 30 квітня.

А ось сприятливими днями для внесення мінеральних добрив є 10, 11, 14, 15 квітня.

Для обрізування, омолоджування та формування дерев обирайте 8, 24−30 квітня.

Проводити компостування краще в такі дні: 14, 15, 24 квітня.

Для пасинкування і прищеплювання найбільше підходять: 8, 10, 11, 14, 15, 21−23 квітня.

Боротися зі шкідниками та хворобами найкраще: 3−5, 7, 8, 12, 13 квітня.

А ось захищати сад і город від гризунів: 12, 13, 19, 20 квітня.

Для профілактичного оброблення обирайте такі дати: 3, 4, 12, 13, 19, 20, 26−28 квітня.

Проводити на ділянці прибирання та займатися ремонтом інструментів краще: 3, 4, 7, 8, 16−28 квітня.

Також варто нагадати, що ще до кінця березня садівникам слід встигнути як слід підживити полуницю — це забезпечить добрий врожай ягід влітку.

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