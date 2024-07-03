«Чим далі, тим гарячіше»: мережа вражена вчинком Холостяка

Тривають зйомки 13-го сезону романтичного реаліті «Холостяк», який глядачі побачать вже у осінньому телесезоні. Нагадаємо, головним героєм став ветеран війни, який втратив обидві ноги, Олександр Будько («Терен»). На сторінці у соціальній мережі з’явилося відео, де Сашко опановує складну техніку танцю бачата разом з тренеркою Мариною Імас.

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«Перше відео ми записали за 10 хвилин, — поділилася враженням Марина. — Саша приїхав в Одесу, і ми вирішили приділити трішки більше часу, і години нам вистачило, щоб вивчити та станцювати першу бачату.

Ну, зацінить! Холостяка, який вміє танцювати бачата, ще точно не було… вже переживаю за серденьки дівчат.

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А якщо серйозно, «Терен» зараз веде дуже важливу просвітницьку діяльність щодо безбарʼєрністі та інклюзивності. Бо нам вкрай важливо розуміти реальність та як свідомому суспільству робити все, щоб ветерани могли жити гідно.

Кожен день Саша своїм прикладом доводить, що все можливо, і мотивує нас всіх!"

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Олександр також відгукнувся на відео, та написав: «Дякую за танець». Марина додала вражень від спілкування з Холостяком.

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«Мені було в кайф, ти ведеш як досвідчений партнер! - написала тренерка. — Для тих, хто розуміється на бачаті — ми витратили 50 хвилин на все. Якщо б позаймалися ще, я б вже прибрала бейсік та додала б траєкторій. Саша швидко вчиться. Щодо ведення. Воно ідеально зрозуміле. Мʼяке, але впевнене. Достатньо було пояснити, що таке імпульс, коли його давати і де припиняти».

Підписники відразу зреагували на відео з Холостяком, не приховуючи свого захоплення.

«Саша, чим далі, тим гарячіше», — написали у коментарях.

«Талановита людина — талановита в усьому», — додав ведучий реаліті Григорій Решетник.

«Як же це прекрасно! — не стримали захоплення дописувачі. — Нема нічого неможливого, головне — мати сильне бажання. Чудовий тренер та дуже талановитий учень».

Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» «Терен» розповідав про своє поранення.

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