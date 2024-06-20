«Цирк і постанова»: мережа обурилася новими подробицями «Холостяка»

Продюсери романтичного реаліті «Холостяк» продовжили прийом заявок на 13-й сезон. Відомо, що його головним героєм став ветеран війни Олександр Будько з позивним «Терен». Тільки в перші дні кастингу надійшло кілька тисяч анкет, але пошук героїнь досі продовжується. Олександр, у свою чергу, розказує на сторінці у соціальній мережі яку саме дівчину він шукає.

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«Я завжди мріяв про велику родину, — написав „Терен“. — Тому, якщо я закохаюсь у жінку, у якої вже є діти, я готовий стати люблячим батьком. Головне, щоб дитина не була старшою за мене».

Під світлиною, де Олександр сидить, тримаючи на руках білосніжного мальтезе, зʼявився заклик до учасниць і зі сторони проєкту: «А де діти — там і песики. Якщо ти досі роздумувала, то який ще знак тобі потрібен?»

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Однак не всі шанувальниці реаліті схвально сприйняли відвертість Сашка. Були і ті, хто засумнівався у щирості його слів.

«Усі так мріють про велику родину, коли приходять на це шоу холостяків, всі так розповідають, що вони такі добрі, люблячі, а потім може статися як у Даші і Нікіти, куди така любов подівалася, вона так за нього боролась і була такою щасливою, це просто цирк і постанова, ніякої любові немає», — вирішили у коментарях.

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«Сашко, ти найкращий, — підтримали „Терена“. — Я теж люблю тварин, але є донька. Я дуже ціную тебе, що ти готовий до відповідальності».

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«Не кожен чоловiк готовий до жiнки з дитиною, а Сашко справдi готовий i це супер», — вирішили шанувальники.

В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» «Терен» розповів про своє поранення.

Нагадаємо, розпалася сімейна пара переможниці «Холостяка» Даші Квіткової та Нікіти Добриніна.

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