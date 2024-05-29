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Шоу-бізнес

«Просто нудний»: мережа після скандалу вимагає заміни ведучого «Холостяка»

17:19 29 травня 2024
Григорій Решетнік

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що головним героєм популярного реаліті-шоу «Холостяк» став ветеран війни, який втратив обидві ноги, блогер Олександр «Терен» Будько. Відомо, що зйомки проєкту розпочнуться вже влітку, а восени очікується прем’єра 13 сезону реаліті. У соціальній мережі шанувальники проєкту активно обговорюють не тільки кандидатуру нового героя, а і дівчат, які прийдуть на кастинг. Нагадаємо, канал вперше оголосив ім’я головного героя до початку відбору учасниць «Холостяка».

«Дівчата прийдуть не до „Терена“, а щоб попіаритися і набити підписників», — написали у коментарях.

«На жаль, це буде лише як спосіб прорекламувати себе», — вважають шанувальники шоу.

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«Прийдуть тільки піаритися, — вирішили у коментарях. — Та показати себе».

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«Я би не побоялася побудувати стосунки з людиною, яка має інвалідність, — написала одна з фанаток проєкту. — Головне, що людина справжня, чесна, готова до сім’ї».

Коментатори відгукнулися не тільки на нового Холостяка, а й на ведучого реаліті. Традиційно у цій роли виступає Григорій Решетнік.

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«Змініть ведучого, не будемо дивитись через „гуляющего всієї країни“, — вимагають шанувальники. — Решетнік не ведучий! Будь ласка, знайдіть іншого!»

Дописувачі нагадали скандал з весіллям львівського експрокурора. Ведучим цього заходу був Григорій Решетнік, який потім виправдовувався за цей вчинок.

«Мені він просто нудний», — підтримали інших у коментарях.

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» Олександр «Терен» Будько розповів про своє поранення.

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