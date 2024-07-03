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Шабуніна визнали непридатним до служби в армії через родимки, — матеріали суду

18:03 3 липня 2024
Віталій Шабунін

Активіст і антикорупціонер Віталій Шабунін у школі був визнаний непридатним до служби в армії через родимки на тілі.

Про це пише журналіст Володимир Бойко, публікуючи матеріали судового засідання, яке зараз розглядається в Дніпровському районному суді Києва щодо Шабуніна.

«У ході досудового розслідування виявилось, що Шабунін, дійсно, має „законні підстави“. Як повідомив Шабунін слідчому… у 9 класі у військкоматі не пройшов медичну комісію — не пропустив дерматолог через родимки на тілі», — пише Бойко.

У звʼязку з цим Шабуніну була видана довідка про непридатність до військової служби за станом здоров’я. І згодом у своїх публікаціях, активіст згадував, що має «законні підстави для демобілізації», якими він не користується.

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«Непридатний Шабунін на законних підставах ухиляється від військової служби та пропиває в київських генделиках грошове забезпечення, яке йому виплачують Збройні Сили України — служити йому не дозволяють родимки, а зовсім не відсутність моралі та переконаність у власній безкарності, як думають деякі», — пише Бойко.

Нагадаємо, командувач Сил Терооборони генерал Баргилевич у грудні 2023 року звертався до ДБР, щоб покарати командира військової частини за незаконні відрядження та виплати активісту Шабуніну.

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ДБР розслідує дві кримінальні справи щодо Шабуніна — за ухилення від мобілізації та підробку документів НАЗК. А ЗМІ повідомляли, що він числиться бойовим медиком і отримує надбавки за службу, залишаючись у Києві.

Також додамо, що від служби в армії ухиляються чимало інших антикорупціонерів та активістів, зокрема журналіст Юрій Ніколов, очільник «Фундації «DEJURE» Михайло Жернаков, експерт StateWatch Олександр Лємєнов, головний редактор «Руху «Чесно» Олександр Саліженко та інші.

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