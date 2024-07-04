На Центральному автовокзалі та на автостанції «Дачна» введено нові послуги в рамках системи «Розумний автовокзал»

У VIP-залі очікування на третьому поверсі Центрального автовокзала Києва з 1 червня всі пасажири, які мають квитки Укрпас, а також військовослужбовці, можуть перебувати безкоштовно.

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Нововведення покликане покращити умови очікування автобусних рейсів для пасажирів. Нагадаємо, що у залі є м'які крісла, приватні зони для відпочинку, зал для переговорів, зона з напоями та перекусами, а також безоплатний Wi-Fi. Так, у VIP-залі очікування пасажири також можуть підзаряджати свої гаджети та відпочивати в комфортних умовах.

Варто додати, що пасажиропотік автовокзалу в день складає близько 4,5 тис. пасажирів, близько 1 тис. людей з квитками Укрпас та військові.

Разом з тим на автостанції «Дачна» забезпечений цілодобовий автоматизований прохід до вбиралень та кімнати по догляду за дитиною. Нововведення запроваджено у зв'язку з тим, що на автостанцію автобуси почали прибувати до кінця комендантської години.

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«Система „Розумний автовокзал“ активно вдосконалює свої послуги, забезпечуючи більш зручне та ефективне обслуговування пасажирів та перевізників. Ми невпинно працюємо над поліпшенням функціональності та доступності наших послуг, щоб зробити досвід наших користувачів ще кращим», — повідомив власник компанії Укрпас, розробник системи «Розумний автовокзал» Олег Міщенко.

Нагадаємо, що систему «Розумний автовокзал» впроваджено на Центральному автовокзалі Києва та на автостанції «Дачна».

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Система включає цифровізацію послуг для перевізників та пасажирів: вона дозволяє переглядати розклади і бронювати квитки онлайн, купувати квитки в автоматизованих касах для всіх видів транспорту, користуватися веб-порталом для бронювання та покупки квитків, а також надає особисті кабінети та мобільні застосунки для перевізників та водіїв.

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