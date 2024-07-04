«Собачий» скандал в Одесі: чоловік, який образив ветерана війни, виявився радником віце-прем'єра

Скандал у ветклініці Одеси, де відвідувач образив лікаря-ветерана Олексія Притулу, втратившого ноги через важкі поранення, отримав розвиток.

Особу людини, яка агресивно поводилася, встановили достатньо швидко — це позаштатний радник віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної Вадим Шевеленко. Правда, вже колишній. Цю інформацію hromadske підтвердили в Офісі віцепремʼєрки: «Офіс віцепрем"єрки розуміє суспільне обурення, вважає таку поведінку неприйнятною, такою, що не відповідає нашим цінностям. Ситуація має бути вирішена у правовий спосіб».

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Напередодні у соцмережі почали з'являтися відео, зняті біля будинку, де мешкає Шевеленко — люди збиралися пояснити одеситові, що його поведінка була неприпустимою. А згодом виклали й відео, де чоловік вибачається перед Олексієм Притулою, зазначаючи, що, не бачив протезів ветерана і що, мовляв, йому здалося, що з ним «не так розмовляють».

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Тим не менш ветеран звернувся до поліції із заявою щодо притягнення до відповідальності відвідувача клініки. Обласні правоохоронці повідомили, що на 38-річного одесита склали адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення — це дрібне хуліганство.

Нагадаємо, що нещодавно в центрі гучного скандалу опинився нардеп Микола Тищенко, який наразі знаходиться під цілодобовим домашнім арештом. Державне бюро розслідувань оголосило про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

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Фото — скріншот

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