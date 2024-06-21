У Дніпрі побили ексвійськового з підрозділу Kraken: до інциденту може бути причетний нардеп Тищенко

Нещодавно на Дніпропетровщині правоохоронці затримали чоловіка, який поранив військового. А 20 червня в цьому регіоні стався схожий випадок. У Дніпрі люди у формі та балаклавах напали на добровольця і колишнього військового Дмитра Павлова, який служив у спеціальному підрозділі Kraken. До інциденту може бути причетний народний депутат Микола Тищенко.

ВІДЕО ДНЯ

Український блогер Ігор Лаченков повідомив, що Павлова побили люди у формі з оточення нардепа Тищенка. Ексвійськового затримали та побили, коли він гуляв з дитиною та друзями. Подія сталася після суперечки з депутатом. Люди у формі були без розпізнавальних знаків, але на відео місцевих пабліків можна побачити людину в поліцейському жилеті.

Місцеві Telegram-канали припускають, що невідомі могли бути охоронцями Тищенка, який того дня відвідував Дніпро. Речниця поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська заявила в коментарі ЗМІ, що тривають слідчі дії для ідентифікації всіх причетних осіб. Вона зазначила, що наразі не можна стверджувати, чи був Тищенко причетний, оскільки нападники були в балаклавах. Відкрито два кримінальні провадження за статтями про умисне легке тілесне ушкодження та незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Спецпідрозділ Kraken у своєму Telegram-каналі підтвердив, що чоловік, на якого напали в Дніпрі, є їхнім колишнім військовослужбовцем. Підрозділ наголосив на необхідності справедливого розслідування та зазначив, що уважно стежить за перебігом слідства.

РЕКЛАМА

ЗМІ повідомляють, що Тищенко приїхав до Дніпра для боротьби з нелегальними офісами та ботофермами. Сам нардеп повідомив у соцмережі, що під час обшуків на нелегальних ботофермах на поліцейських нібито напали. Тищенко опублікував відео, де поліцейський спілкується з Павловим і ще двома чоловіками, та заявив, що друг одного з організаторів шахрайських ботоферм кілька разів ударив слідчого і намагався втекти. Також депутат назвав Павлова «нападником на слідчого» і представником «силового блоку» в організованому злочинному угрупованні, який нібито намагався зірвати слідчі дії.

На відміну від очевидців з місця інциденту, які зафіксували незаконне затримання Павлова та нанесення йому тілесних ушкоджень, Тищенко жодних доказів власних звинувачень не надав.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що раніше Тищенко «нацькував» поліцію на журналістів-розслідувачів після скандального інтерв'ю.

РЕКЛАМА

319

Читайте нас у Facebook