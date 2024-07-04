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Спорт

Свою медаль відніс на могилу брата: у Грузії знайшли мертвим 27-річного чемпіона світу з боротьби

13:04 4 липня 2024
Нугзарі Цурцумія

У віці 27 років пішов із життя знаменитий грузинський борець греко-римського стилю, чемпіон світу Нугзарі Цурцумія, повідомляє пресслужба Федерації боротьби Грузії у Facebook.

Бездиханне тіло титулованого спортсмена знайшли у його будинку у місті Хобі. За версією слідства, Нугзарі, який втратив за останні пів року всю сім'ю (батька, матір і брата), наклав на себе руки.

Нугзарі Цурцумія — чемпіон світу 2019 року у ваговій категорії до 55 кг. Також в його активі два «срібла» та дві «бронзи» світових першостей, а також «срібло» та три «бронзи» чемпіонатів Європи.

Не виключено, що останньою краплею, яка штовхнула Цурцумію на фатальний крок, стала смерть брата. Свою медаль чемпіона світу Нугзар відніс на його могилу.

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