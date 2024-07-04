Світоліна та Костюк під наглядом своїх чоловіків пробилися до третього кола Вімблдону: відеоогляди матчів
Ще дві українські тенісистки Марта Костюк (18-а у світовому рейтингу) та Еліна Світоліна (21-а) слідом за Даяною Ястремською (27-а) пробилися до третього кола турніру серії «Великого шолома» Вімблдон із загальним призовим фондом 63 млн доларів.
Світоліна, котру підтримував її чоловік Гаель Монфіс (на матчі Костюк також був коханий), у поєдинку другого кола у двох сетах зламала опір Юлі Німайєр (90-а) з Німеччини — 6:3, 6:4 і оскаржить путівку до чвертьфіналу з 10-ю ракеткою світу Онс Жабер із Тунісу.
Своєю чергою, Марта Костюк у надважкому протистоянні у трьох сетах зламала опір колишньої росіянки Дарії Севілл (82-а), яка представляє Австралію (дівоче прізвище суперниці українки — Гаврилова), — 4:6, 7:6 (2), 6:4. Наступною опоненткою киянки, яка заробила на Туманному Альбіоні, як і Еліна, 181 тисячу 525 доларів «брудними», стане 12-а ракетка світу Медісон Кіс із США.
На жаль, Леся Цуренко (59-а), Ангеліна Калініна (47-а) та Катерина Байндль (184-а) припинили виступи на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету у першому колі, заробивши по 76 тисяч доларів призових «брудними», а Юлія Стародубцева (153-та) та Дарія Снігур (130-а) — у другому (118 тисяч доларів).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Марта Костюк розбила в Індіан-Уеллсі олімпійську чемпіонку з росії та встановила особисте досягнення.
Фото Jimmie4893
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