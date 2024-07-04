Ястремська на Вімблдоні вистраждала перемогу над росіянкою з французьким паспортом і не потиснула їй руку (відео)

Одна з найсильніших тенісисток України Даяна Ястремська (27-а у світовому рейтингу), яка сенсаційно дісталася півфіналу Australian Open, подолала ще один бар'єр на турнірі серії «Великого шолома» Вімблдон із загальним призовим фондом 63 мільйони доларів.

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У поєдинку другого кола 24-річна одеситка за дві з половиною години здолала у трьох сетах колишню росіянку, 23-річну представницю Франції Варвару Грачову (70-а) — 3:6, 6:4, 7:6 (10:5).

Вихід в третій раунд престижних змагань у Великій Британії приніс українці 181 тисячу 525 доларів призових до вирахування податків. Путівку в четверте коло Вімблдона Ястремська оскаржить у дуелі з хорваткою Донною Венчич (37-а), у якої раніше виграла три з шести зустрічей (у лютому Даяна поступилася опонентці в другому колі турніру WTA 500 у Лінці).

Зазначимо, що після тріумфу українка відмовилася тиснути руку уродженці підмосков'я Грачовій, яка влітку минулого року змінила російське спортивне громадянство на французьке.

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На жаль, ще одна українка, дебютантка Вімблдону Юлія Стародубцева (153-я), не змогла пройти до третього кола престижних змагань, програвши Лулу Радовчич (123-я) з Нової Зеландії — 6:4, 3:6, 2:6.

Ще три наші співвітчизниці — Еліна Світоліна (21-а), яка перемогла напередодні Магду Лінетт з Польщі, Марта Костюк (18-а) та Дар'я Снігур (130-а) — свої матчі другого раунду проведуть у четвер, 4 липня.

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На жаль, Леся Цуренко (59-а), Ангеліна Калініна (47-а) та Катерина Байндль (184-а) ще раніше припинили виступи на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету, заробивши за участь у першому колі по 76 тисяч доларів. призових «брудними».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Даяна Ястремська представила дебютну пісню українською мовою.

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Фото Jimmie48

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