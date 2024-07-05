Після того, як сьогодні частина українців зможуть, згідно з прогнозом Анжели Перл, реалізувати цікаві ідеї та укласти вигідніі угоди, в суботу, 6 липня, на небосхилі зійде Молодий Місяць.

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Ця небесна подія означає оновлення, а для деяких знаків Зодіаку вона ознаменує важливий новий початок у житті, пише Lime з посиланням на Spiritualify.

Цього разу таких щасливих знаків — три.

Лев

Молодик у липні приверне вашу увагу до справ сердечних і змусить перевіряти свої стосунки з любов’ю та розумінням. Починається новий розділ у вашому житті, який принесе вам глибше розуміння того, як дарувати та отримувати любов. Всесвіт спонукатиме вас переглянути свій рівень гармонії та відданості у стосунках, нагадуючи, що ви заслуговуєте на зв’язок, який ніколи не змусить вас йти на компроміс у вірності собі.

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Цей період відкриває багато можливостей, які можуть допомогти вам швидше досягти поставлених цілей. Однак варто уважно читати написані дрібним шрифтом умови угоди і провести тривалі переговори, перш ніж ухвалити будь-які рішення.

Деякі проблеми у вашому житті близькі до вирішення і вимагають від вас мінімум зусиль. Скористайтеся нагодою і візьміть те, що належить вам, але ретельно зважте свої думки, уникаючи поспішних дій.

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У вашому сімейному житті можуть виникнути конфлікти, cпровоковані стресом. Спробуйте відійти на деяку дистанцію та тимчасово триматися якомога далі від проблеми. Розставте пріоритети для власних потреб і знайдіть час для довірливої бесіди з близькими.

В цілому будьте уважні, не нехтуйте власними потребами і завжди знаходите час до себе. Використовуйте можливості, які постають на вашому шляху, щоб досягти своїх цілей, і знайдіть час, необхідний для прийняття зважених рішень.

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Водолій

Настав час кар’єрного зростання та втілення мрій у реальність — Молодик 6 липня підтримає вас у цьому. Ви на порозі досягнення свого найбільшого успіху, тому зосередьтеся на тому, що справді має значення, і залиште позаду нереалістичні фантазії.

Навіть якщо інші можуть заздрити, пам’ятайте, що ніхто не зможе досягти цього так, як ви. Ви можете зіткнутися з дивовижною зміною у ваших стосунках, яку важко ігнорувати. Однак цей Молодик дає шанс переосмислити ваші партнерські відносини та узгодити їх із вашими вищими цілями.

Крім того, цей Молодик дасть можливість швидше рухатися вперед. Ви можете почати нову главу у своєму житті та змінити свої звичні справи. Скористайтеся цими можливостями та вимагайте те, що вам належить по праву, адже енергія цього молодика ідеально підходить для просування ваших кар’єрних амбіцій і конкретних кроків. Ця фаза дає вам шанс реалізувати давні мрії та досягти значного прогресу.

Стрілець

Цей Молодий місяць допоможе вам відкрити свою справжню особистість, якщо ви цього ще не зробили. Хоча цей період може викликати важкі емоції, ви відчуєте зцілення, якого прагнете. З’єднавшись зі своєю внутрішньою пораненою дитиною, заякореною глибоко у вашому серці, ви готові прийняти свій біль. Прийміть свою недосконалість і визнайте красу, яка криється всередині вас.

А ще цей Молодик також може стати для вас тривожним дзвіночком, оскільки вам може знадобитися поставити власні потреби вище вимог інших, особливо на робочому місці. Однак важливо ставити себе на перше місце, щоб бути поруч з іншими.

Під час цієї фази важливо не піддаватися брехливим обіцянкам, оскільки вони можуть призвести до помилок. Ігноруйте те, що вам намагаються продати інші. Розглядаючи майбутні угоди, уважно вивчіть їх і зверніться за професійною порадою, якщо ви не впевнені.

Уникайте обговорення своїх планів на майбутнє, поки не переконаєтеся, що їх можна реалізувати.

Використовуйте енергію молодика, щоб залишатися вірним собі та прийняти свою справжню особистість. Дозвольте собі знайти зцілення та визнати свою внутрішню силу.

Довіряйте своєму шляху та будьте уважні до зовнішніх впливів, які можуть збити вас зі шляху. Роблячи це, ви зможете повною мірою скористатися позитивними змінами, які приносить цей Молодик.

Нагадаємо, що у липні найбільш сильними на небі будуть Марс і Меркурій, а ця пара планет дає шанси на успіх у роботі та бізнесі для певних знаків Зодіака, які з найбільшою ймовірністю розбагатіють саме у липні 2024 року.

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