Тельцям — Сонце, Близнюкам — Паж Мечів, а Рибам — Закохані: Таро-прогноз на тиждень 01.07 — 07.07 від мольфара Макса Гордєєва
Багато українців звикли планувати справи відповідно до підказок зірок.
Але не менше людей довіряють порадам карт Таро, особливо якщо це розклад відомого таролога Макса Гордєєва.
Овен (21 березня — 19 квітня) — Карта Таро: Трійка Жезлів
Овни, цього тижня очікуйте на прогрес і розширення. Трійка Жезлів уособлює передбачення, дослідження і можливості. Довіряйте своїм планам і дивіться в майбутнє з оптимізмом. Використовуйте нові можливості й будьте відкриті до співпраці, яка може просунути ваші починання далі.
Телець (20 квітня — 20 травня) — Карта Таро: Сонце
Тельці, наступного тижня насолоджуйтеся позитивом і успіхом. Карта Сонця символізує радість, життєву силу і досягнення. Довіртеся ясності і впевненості, які приходять з цією світлою енергією. Прийміть свої успіхи і дозвольте собі яскраво сяяти, ділячись своїм щастям з тими, хто вас оточує.
Близнюки (21 травня — 20 червня) — Карта Таро: Паж Мечів
Близнюки, включіть цього тижня свою допитливість та інтелект. Паж Мечів означає нові ідеї, пильність і розумову спритність. Довіртеся своїй здатності збирати інформацію і мислити на ходу. Скористайтеся можливістю вчитися і ефективно спілкуватися, залишаючись гострим і уважним до нових подій.
Рак (21 червня — 22 липня) — Карта Таро: Королева кубків
Раки, наступного тижня розвивайте своє емоційне благополуччя та інтуїцію. Королева Кубків уособлює співчуття, емоційну глибину і екстрасенсорні здібності. Довіртеся своїй емпатичній природі, яка допоможе вам підтримувати інших і себе. Прийміть цілющу силу своїх емоцій і прислухайтеся до свого внутрішнього голосу.
Лев (23 липня — 22 серпня) — Карта Таро: Шістка Жезлів
Леви, цього тижня святкуйте свої перемоги і досягнення. Шістка Жезлів означає визнання, успіх і суспільне визнання. Довіряйте своїй наполегливій праці і насолоджуйтеся отриманим визнанням. Будьте в центрі уваги і нехай ваші досягнення надихають оточення.
Діва (23 серпня — 22 вересня) — Карта Таро: Двійка Мечів
Діви, на цьому тижні прагніть до балансу і ясності в прийнятті рішень. Двійка Мечів уособлює вибір, нерішучість і рівновагу. Довіртеся своїй здатності ретельно зважувати варіанти і шукайте внутрішнього спокою, перш ніж зробити вибір. Візьміться за процес пошуку гармонії між суперечливими думками або ситуаціями.
Терези (23 вересня — 22 жовтня) — Карта Таро: Вежа
Терези, готуйтеся до раптових змін і одкровень на наступному тижні. Карта Вежа означає потрясіння, трансформацію і руйнування старих структур. Довіртеся процесу змін, щоб позбутися того, що вам більше не служить. Скористайтеся можливістю для оновлення і побудови міцного фундаменту.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада) — Карта Таро: Лицар Пентаклів
Скорпіон, на цьому тижні підходьте до своїх цілей з терпінням і старанністю. Лицар Пентаклів уособлює самовідданість, рутину і важку працю. Повірте у свою здатність неухильно просуватися до поставлених цілей. Прийміть цінність наполегливості і уваги до деталей в досягненні довгострокового успіху.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня) — Карта Таро: Вісімка Пентаклів
Стрільці, наступного тижня присвятіть себе оволодінню своїм ремеслом. Вісімка Пентаклів означає навчання, розвиток навичок і старанну роботу. Довіртеся своїм зусиллям, щоб удосконалити свої таланти і досягти якісних результатів. Станьте на шлях постійного вдосконалення і відданості своїй справі.
Козоріг (22 грудня — 19 січня) — Карта Таро: Диявол
Козороги, на цьому тижні зіткніться зі своїми обмеженнями і бажаннями. Карта Диявол уособлює спокусу, матеріалізм і рабство. Повірте у свої сили, щоб звільнитися від нездорових моделей поведінки або залежностей. Скористайтеся можливістю зрозуміти і подолати сили, які можуть вас стримувати.
Водолій (20 січня — 18 лютого) — Карта Таро: Четвірка Кубків
Водолії, наступного тижня знайдіть час для самоаналізу та емоційної переоцінки. Четвірка Кубків означає роздуми, переоцінку і потенційне невдоволення. Довіртеся процесу самопізнання, щоб зрозуміти свої справжні бажання. Скористайтеся можливістю знайти нову мету і задоволення.
Риби (19 лютого — 20 березня) — Карта Таро: Закохані
Риби, цього тижня зосередьтеся на поглибленні зв'язків і зробіть щирий вибір. Карта «Закохані» символізує любов, гармонію і злагоду. Повірте у свою здатність приймати рішення, які резонують з вашими основними цінностями і сприяють розвитку значущих стосунків. Прийміть єдність і баланс, які приходять від справжніх зв'язків.
Також варто зазначити, що більшість українців впевнені: для того, щоб прогнози збувалися, варто послухати сучасну вітчизняну музику. Адже наші виконавці спеціально під вихідні приготували цілий «калейдоскоп» новинок.
Зокрема, KALUSH x Agape звернули увагу на тему продажі почуттів та емоцій в сучасному світі.
А співак BALSAM порівняв наше життя з морем.
Своєю чергою, Alexjazz здивував треком на вірші Володимира Сосюри — задля нього він навіть дістав дозвіл у родичів класика.
Також новий формат показав і колишній чоловік Наді Дороєєвої — він заспівав у стилі інді-панку (певно, хоча це не точно).
Також на День Конституції «тряхнули стариною» «танки».
А про те, чого варто чекати представникам всіх знаків зодіаку у липні, читайте на сайті «ФАКТІВ».39
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