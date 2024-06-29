Багато українців звикли планувати справи відповідно до підказок зірок.

Але не менше людей довіряють порадам карт Таро, особливо якщо це розклад відомого таролога Макса Гордєєва.

ВІДЕО ДНЯ

Овен (21 березня — 19 квітня) — Карта Таро: Трійка Жезлів

Овни, цього тижня очікуйте на прогрес і розширення. Трійка Жезлів уособлює передбачення, дослідження і можливості. Довіряйте своїм планам і дивіться в майбутнє з оптимізмом. Використовуйте нові можливості й будьте відкриті до співпраці, яка може просунути ваші починання далі.

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Телець (20 квітня — 20 травня) — Карта Таро: Сонце

Тельці, наступного тижня насолоджуйтеся позитивом і успіхом. Карта Сонця символізує радість, життєву силу і досягнення. Довіртеся ясності і впевненості, які приходять з цією світлою енергією. Прийміть свої успіхи і дозвольте собі яскраво сяяти, ділячись своїм щастям з тими, хто вас оточує.

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Близнюки (21 травня — 20 червня) — Карта Таро: Паж Мечів

Близнюки, включіть цього тижня свою допитливість та інтелект. Паж Мечів означає нові ідеї, пильність і розумову спритність. Довіртеся своїй здатності збирати інформацію і мислити на ходу. Скористайтеся можливістю вчитися і ефективно спілкуватися, залишаючись гострим і уважним до нових подій.

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Рак (21 червня — 22 липня) — Карта Таро: Королева кубків

Раки, наступного тижня розвивайте своє емоційне благополуччя та інтуїцію. Королева Кубків уособлює співчуття, емоційну глибину і екстрасенсорні здібності. Довіртеся своїй емпатичній природі, яка допоможе вам підтримувати інших і себе. Прийміть цілющу силу своїх емоцій і прислухайтеся до свого внутрішнього голосу.

Лев (23 липня — 22 серпня) — Карта Таро: Шістка Жезлів

Леви, цього тижня святкуйте свої перемоги і досягнення. Шістка Жезлів означає визнання, успіх і суспільне визнання. Довіряйте своїй наполегливій праці і насолоджуйтеся отриманим визнанням. Будьте в центрі уваги і нехай ваші досягнення надихають оточення.

Діва (23 серпня — 22 вересня) — Карта Таро: Двійка Мечів

Діви, на цьому тижні прагніть до балансу і ясності в прийнятті рішень. Двійка Мечів уособлює вибір, нерішучість і рівновагу. Довіртеся своїй здатності ретельно зважувати варіанти і шукайте внутрішнього спокою, перш ніж зробити вибір. Візьміться за процес пошуку гармонії між суперечливими думками або ситуаціями.

Терези (23 вересня — 22 жовтня) — Карта Таро: Вежа

Терези, готуйтеся до раптових змін і одкровень на наступному тижні. Карта Вежа означає потрясіння, трансформацію і руйнування старих структур. Довіртеся процесу змін, щоб позбутися того, що вам більше не служить. Скористайтеся можливістю для оновлення і побудови міцного фундаменту.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада) — Карта Таро: Лицар Пентаклів

Скорпіон, на цьому тижні підходьте до своїх цілей з терпінням і старанністю. Лицар Пентаклів уособлює самовідданість, рутину і важку працю. Повірте у свою здатність неухильно просуватися до поставлених цілей. Прийміть цінність наполегливості і уваги до деталей в досягненні довгострокового успіху.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня) — Карта Таро: Вісімка Пентаклів

Стрільці, наступного тижня присвятіть себе оволодінню своїм ремеслом. Вісімка Пентаклів означає навчання, розвиток навичок і старанну роботу. Довіртеся своїм зусиллям, щоб удосконалити свої таланти і досягти якісних результатів. Станьте на шлях постійного вдосконалення і відданості своїй справі.

Козоріг (22 грудня — 19 січня) — Карта Таро: Диявол

Козороги, на цьому тижні зіткніться зі своїми обмеженнями і бажаннями. Карта Диявол уособлює спокусу, матеріалізм і рабство. Повірте у свої сили, щоб звільнитися від нездорових моделей поведінки або залежностей. Скористайтеся можливістю зрозуміти і подолати сили, які можуть вас стримувати.

Водолій (20 січня — 18 лютого) — Карта Таро: Четвірка Кубків

Водолії, наступного тижня знайдіть час для самоаналізу та емоційної переоцінки. Четвірка Кубків означає роздуми, переоцінку і потенційне невдоволення. Довіртеся процесу самопізнання, щоб зрозуміти свої справжні бажання. Скористайтеся можливістю знайти нову мету і задоволення.

Риби (19 лютого — 20 березня) — Карта Таро: Закохані

Риби, цього тижня зосередьтеся на поглибленні зв'язків і зробіть щирий вибір. Карта «Закохані» символізує любов, гармонію і злагоду. Повірте у свою здатність приймати рішення, які резонують з вашими основними цінностями і сприяють розвитку значущих стосунків. Прийміть єдність і баланс, які приходять від справжніх зв'язків.

Також варто зазначити, що більшість українців впевнені: для того, щоб прогнози збувалися, варто послухати сучасну вітчизняну музику. Адже наші виконавці спеціально під вихідні приготували цілий «калейдоскоп» новинок.

Зокрема, KALUSH x Agape звернули увагу на тему продажі почуттів та емоцій в сучасному світі.

А співак BALSAM порівняв наше життя з морем.

Своєю чергою, Alexjazz здивував треком на вірші Володимира Сосюри — задля нього він навіть дістав дозвіл у родичів класика.

Також новий формат показав і колишній чоловік Наді Дороєєвої — він заспівав у стилі інді-панку (певно, хоча це не точно).

Також на День Конституції «тряхнули стариною» «танки».

А про те, чого варто чекати представникам всіх знаків зодіаку у липні, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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