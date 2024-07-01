Мають найбільші шанси на успіх: астрологи назвали бізнес-везунчиків липня

Загальновідомо, що фінансовий успіх дуже залежить не лише від характеру людини, але й від того, як для неї «ставляться» зірки. Наприклад, у липні найбільш сильними на небі будуть Марс і Меркурій, а ця пара планет дає найбільші шанси на успіх у роботі та бізнесі. Український сайт з гороскопами назвав знаки Зодіака, які з найбільшою ймовірністю розбагатіють саме у липні 2024 року.

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Близнюки

Цей знак почне або продовжить свою ходу до фінансових вершин, тому що Меркурій на їхньому боці. Ця планета дасть їм багато позитивної енергії, яку вони зможуть пустити на те, що для них важливо, і допоможе їм розбагатіти. Близнята зможуть проявити себе добре у творчому напрямі. Це буде чудовий місяць для розробки та впровадження нових ідей, а також для ділових поїздок.

Лев

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Леви зможуть зробити багато вигідних покупок. Це буде дуже сприятливий період для придбання важливих та дорогих речей, нерухомості. Корисно вкладатиме кошти у цінні папери. Ще Левам вдасться впоратися з першорядними та найскладнішими завданнями. Якщо у червні вони зустрілися з якимись негараздами фінансового характеру, то у липні вони легко їх зможуть подолати. Головне — продовжувати рухатися вперед.

Діва

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Людей цього Знаку фінансові негаразди, швидше за все, обійдуть стороною. Дів дуже складно обдурити і скористатися їх добротою. Вони зможуть зберегти та примножити свої фінансові ресурси, авторитет. Це буде чудовий час для навчання, пошуків нової роботи, покупок та в цілому всього, що може хоч якось вплинути на підвищення заробітку. Діви на коні і їм не можна здавати назад.

Козоріг

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Козорогам потрібно виявляти максимум уваги до дрібниць. Цей час для них є дуже важливим. Можливо, що прямо зараз вони не розбагатіють, зате все те, що вони встигнуть зробити в липні, будучи повними сил і енергії, позитивно вплине на їхнє майбутнє. Вони повинні летіти назустріч своєму щастю та мріям. Не можна гаяти і сумніватися в собі, адже все має вийти. Марс допоможе їм у цьому.

Водолій

У Водоліїв настає чудовий час для покупок, подорожей, відпочинку. Не варто відкладати в далеку скриньку поточні справи. Ці люди стануть стійкішими, тому їм необхідно братися за все найскладніше. Також Водолії стануть ще кмітливішими, а ще у них загостриться фінансова інтуїція, що вкрай важливо.

Зверніть увагу також на ексклюзивний гороскоп на липень, що його склала для «ФАКТІВ» астрологиня Людмила Булгакова.

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