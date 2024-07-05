Не ризикуйте і бережіть пральну машину: чому ні в якому разі не можна прати разом постільну білизну та кухонні рушники

Багато українських господинь охоче користуються порадами Марини Жукової про те, як прати кухонні рушники, щоб вони сталі білосніжно-білими.



В той же час не кожна жінка знає, чому не можна прати постільну білизну та кухонні рушники разом — досвід показує, що так робить майже кожна друга українка, пише Ukr.Media.

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Причина полягає в тому, що білизна та кухонні рушники виготовлені з різних матеріалів, що відрізняються товщиною. І коли рушники намокають, вони стають істотно важчими, що призводить до перевантаження машинки під час прання.

Крім того, рушники разом із простирадлами та підковдрами збиваються всередині барабана в грудку, яка, підстрибуючи під час прання, може пошкоджувати барабан пральної машини та інші важливі вузли побутового приладу зсередини.

Також перевантаження призводить до зносу підшипників і вала барабана.

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До того ж існує міркування, що якщо в домі в когось грибкове або інфекційне захворювання, то ні в якому разі не можна зберігати і прати разом білизну та одяг. Також рекомендується прати окремо дитячі речі від речей дорослих, а білу білизну — від кольорової.

Також експерти радять після прання обов'язково прасувати бавовняну білизну, наголошуючи — після цього вона стає м'якшою.

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А ще слід пам'тати, що прати бавовняну білизну варто при температурі не більше, ніж 40 градусів (якщо ж вона біла — 50−60 градусів).

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