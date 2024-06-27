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Експертка порадила спосіб, після якого кухонні рушники стануть білосніжно-білими

13:16 27 червня 2024
рушники

Експертка з чистоти Марина Жукова, яка часто дає багато корисних порад з прибирання, поділилася ще одним маленьким секретом, який допоможе господиням впоратися з плямами на кухонних рушниках.

«Нещодавно я зіткнулася з тим, що мої улюблені рушники, які раніше тішили мене своїм білим кольором, стали покриватися неприємними плямами. Я намагалася відіпрати їх різними способами, але ніщо не допомагало», — пише Марина.

Але жінці допоміг старий перевірений спосіб, яким користувалася ще її бабуся. За словами жінки, «це просто творить чудеса!».

Для приготування розчину, в який потрібно помістити брудні рушники, потрібна велика каструля й 10 літрів окропу.

До окропу додати пів склянки прального порошку, бажано для ручного прання. Якщо порошок для машинки-автомату, можна додати трохи більше.

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Потім додати 2−3 столові ложки будь-якого відбілювача (можна використовувати навіть рідкий) та 2 столові ложки соняшникової олії та 2 столові ложки 9% оцту.

Все ретельно перемішати.

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Рушники опустити у розчин, щільно закрити кришкою каструлю і залишити на ніч.

«Наступного ранку ви побачите приголомшливий результат! Вода в каструлі стане дуже темною, а ваші рушники помітно посвітлішають!»— додала експертка.

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Після цього Марина порадила випрати рушники в пральній машині при 40 градусах і зробити додаткове полоскання, щоб позбутися залишків олії та порошку.

Раніше ми писали про ще один спосіб відбілювання кухонних рушників, подібних до цього, але з деякими нюансами.

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