40.44 / 40.93 43.67 / 44.33
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

В Одесі фітнес-тренер образив військового та розплатився за це кров'ю (фото, відео 18+)

13:10 6 липня 2024
Скандал у фітнес-центрі Одеси

В Одесі, де днями стався гучний скандал через образу ветеринара — колишнього військового, який втратив ноги, знов «вибухнуло». На цей раз через поведінку фітнес-тренера.

Про це повідомляє одеський активіст Дем'ян Ганул, який на своїй сторінці у соцмережах виклав відповідне відео. «До вашої уваги відео, де пі… р який працює фітнес-тренером в Одесі, посилає військового, бажає йому смерті та усім українським військовим…», — зазначив він.

Обережно, на відео — ненормативна лексика.

РЕКЛАМА

Дем'ян Ганул повідомив, що до фітнс-тренера «вже виїхали», аби пояснити йому, що військових ображати не можна. А згодом виклав фото, де у спортсмена розбитий ніс.

Фото Д.Ганула

РЕКЛАМА

Дем'ян Ганул пише, что тренер — Севастьян Гогович. На його сторінці в Instagram останнім часом розміщувалися своєрідні фото з президентом Зеленським.

РЕКЛАМА

 

Пізніше одеський активіст повідомив, що тренеру вручили повістку та відправили на ВЛК…

 

Нагадаємо, що одесит, який образив ветеринара-ветерана, працював позаштатним радником віце-прем'єрки, але був звільнений після скандалу.

Фото — скріншот

73

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Злата Огнєвіч

«Мріяла не один рік»: Злата Огнєвіч здійснила своє бажання

Молодик

Попереду — біла смуга! У кого на Молодика, 6 липня, почнеться щасливий період

Скандал у фітнес-центрі Одеси

В Одесі фітнес-тренер образив військового та розплатився за це кров'ю (фото, відео 18+)

Щоденний гороскоп Анжели Перл

Козерогам — реалізація ідей, Овнам — успішні угоди, а Дівам — нові шанси: що обіцяють зорі та Анжела Перл на п’ятий день місяця

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту