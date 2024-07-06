В Одесі фітнес-тренер образив військового та розплатився за це кров'ю (фото, відео 18+)

В Одесі, де днями стався гучний скандал через образу ветеринара — колишнього військового, який втратив ноги, знов «вибухнуло». На цей раз через поведінку фітнес-тренера.

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Про це повідомляє одеський активіст Дем'ян Ганул, який на своїй сторінці у соцмережах виклав відповідне відео. «До вашої уваги відео, де пі… р який працює фітнес-тренером в Одесі, посилає військового, бажає йому смерті та усім українським військовим…», — зазначив він.

Обережно, на відео — ненормативна лексика.

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Дем'ян Ганул повідомив, що до фітнс-тренера «вже виїхали», аби пояснити йому, що військових ображати не можна. А згодом виклав фото, де у спортсмена розбитий ніс.

Фото Д.Ганула

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Дем'ян Ганул пише, что тренер — Севастьян Гогович. На його сторінці в Instagram останнім часом розміщувалися своєрідні фото з президентом Зеленським.

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Пізніше одеський активіст повідомив, що тренеру вручили повістку та відправили на ВЛК…

Нагадаємо, що одесит, який образив ветеринара-ветерана, працював позаштатним радником віце-прем'єрки, але був звільнений після скандалу.

Фото — скріншот

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