Обов'язково зробіть це з полуницею після збирання врожаю, інакше ягід більше не дочекаєтесь

Досвідчені садівники розповіли як доглядати за полуницею після збору врожаю. Це допоможе отримати гарний врожай наступного року.

Бо ж для гарної родючості полуниці, потрібен цілорічний догляд за культурою. Ітиметься про полуниці, які родять один раз за сезон, за ремонтантними сортами потрібно доглядати інакше, пише ТСН.

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Після збирання ягід у полуниці починають рости нове листя, формуються нові ріжки, утворюються вуса з бічними розетками, закладаються квіткові бруньки.

Щоб потрібно зробити з полуницею влітку після збирання врожаю

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Видалення сухого листя. Підсохле, почервоніле листя та зайві вуса видаляються. Листя та вуса можна лише зрізати, просто так обривати не можна, інакше можна пошкодити кущ, і він буде хворіти. Щоб уникнути розмноження шкідників, старе лися краще спалити.

Боротьба з хворобами та шкідниками. Молоді листочки полуниці можуть бути заражені, потрібно уважно до них придивитись та визначити шкідника. Якщо молоде листя скручується або приймає гофровану форму, полуниця найімовірніше, заражена суничним кліщем. Рослини потрібно обробити акарицидними препаратами. Якщо пожовтіли центральні листочки полуниці, а ніжки короткі та потовщені — це ознака нематоди. Таку рослину потрібно викопати, обробити окропом і видалити з ділянки. Після обрізки стару мульчу потрібно забрати.

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Прополоти грядки. Ґрунт навколо полуниці потрібно розпушити, удобрити, полити. Навколо рослини землю розпушують на 5 сантиметрів, міжряддя — на 10 сантиметрів у глибину. Важливо, щоб коріння було повністю закритим, а верхня частина куща повинна залишитися над землею. Насамперед, це стосується рослин, які ростуть не перший рік, коренева система яких починає виступати над землею.

Підгодівля суниць. Для підгодівлі беруть мінеральні добрива з домішками мікроелементів з розрахунку 30 грамів добрив на метр квадратний. Можна використовувати спеціальне добриво для полуниці. Головне, не використовувати добрива, що містять хлористий калій, тому що він уповільнює зростання і погіршує плодоношення ягоди. Добрива потрібно вносити на глибину близько 6 см. Крім мінеральних добрив, можна використовувати торішній гній, розведений курячий послід. 15 частин курячого посліду розводять з 1 частиною води та поливають рослину. Поливати потрібно так, щоб розчин не потрапив на листя, інакше можуть з’явитися опіки, які провокують розвиток хвороб.

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За сухої погоди грядки поливають. До кінця сезону, незважаючи на те, що полуниця вже не родить, потрібно підтримувати вологість ґрунту. Поливати потрібно 1 раз на тиждень по відру на 1 метр квадратний. Добре для полуниці використовувати крапельне зрошення. Такий вид поливання дозволить отримувати потрібну кількість вологи та водночас ґрунт не заболочується. Після рясного поливання розпушуйте грунт, видаляючи бур'яни. Ґрунт навколо кущів потрібно замульчувати подрібненою травою, торфом, соломою.

Своєчасне видалення вусів. Плодоношення на майбутній рік буде набагато меншим, якщо кущ буде витрачати сили на утворення дочірніх розеток, а не квіткових бруньок. Саме видалення вусів стимулює закладку нових квіткових бруньок.

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