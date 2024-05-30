Розкидайте такий порошок по полуниці у червні: урожай ягоди подвоїться, а довгоносик пропаде назавжди
Полуниця є на городах більшості українців. Але, щоб мати гарний врожай, за ягодою потрібно правильно доглядати та своєчасно обробляти грядки від шкідників.
Досвідом поділилася експертка на каналі «Сад город».
На початку червня, у період цвітіння та зав'язі ягід, головним ворогом полуниці є довгоносик. Це невеликий чорний жук довжиною 3−4 мм. Активізується він саме у період цвітіння полуниці, адже жуки довгоносики відкладають яйця у бутони. Після цього бутони відпадають на землю.
Сам шкідник у бутонах розвивається.
Основна проблема боротьби з довгоносиком полягає в тому, що в період цвітіння та плодоношення обприскувати кущі полуниці хімічними препаратами вже не можна.
Але можна приготувати натуральну суміш з натуральних інгредієнтів, яка буде відлякувати шкідника.
Цією сумішшю можна припорошити полуницю по листу та присипати землю навколо кущів.
Складається суміш з 1 кг гірчичного жмиху та 1 кг табачного пилу. Жмих гірчиці у ґрунті перепріває й додає поживних речовин. Нікотин з табаку відлякує комах й завдає шкоди жукам.
Інгредієнти потрібно змішати й розкидати по ґрунту навколо кущів полуниці. А також припорошити листя. Зробити це потрібно у період цвітіння та зав'язі ягід.
Раніше «ФАКТИ» писали, скільки разів за сезон потрібно підживлювати полуницю.76
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