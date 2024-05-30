40.40 / 41.04 43.78 / 44.59
Київ: +21
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Розкидайте такий порошок по полуниці у червні: урожай ягоди подвоїться, а довгоносик пропаде назавжди

18:50 30 травня 2024
полуниця

Полуниця є на городах більшості українців. Але, щоб мати гарний врожай, за ягодою потрібно правильно доглядати та своєчасно обробляти грядки від шкідників.

Досвідом поділилася експертка на каналі «Сад город».

На початку червня, у період цвітіння та зав'язі ягід, головним ворогом полуниці є довгоносик. Це невеликий чорний жук довжиною 3−4 мм. Активізується він саме у період цвітіння полуниці, адже жуки довгоносики відкладають яйця у бутони. Після цього бутони відпадають на землю.

Сам шкідник у бутонах розвивається.

РЕКЛАМА

Основна проблема боротьби з довгоносиком полягає в тому, що в період цвітіння та плодоношення обприскувати кущі полуниці хімічними препаратами вже не можна.

Але можна приготувати натуральну суміш з натуральних інгредієнтів, яка буде відлякувати шкідника.

РЕКЛАМА

Цією сумішшю можна припорошити полуницю по листу та присипати землю навколо кущів.

Складається суміш з 1 кг гірчичного жмиху та 1 кг табачного пилу. Жмих гірчиці у ґрунті перепріває й додає поживних речовин. Нікотин з табаку відлякує комах й завдає шкоди жукам.

РЕКЛАМА

Інгредієнти потрібно змішати й розкидати по ґрунту навколо кущів полуниці. А також припорошити листя. Зробити це потрібно у період цвітіння та зав'язі ягід.

Раніше «ФАКТИ» писали, скільки разів за сезон потрібно підживлювати полуницю.

76

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Щоденний гороскоп

Левам — вигідні пропозиції, Водоліям — підтримка друзів, а Терезам — вдалий шопінг: що обіцяють зорі 30 травня

Полив помідорних кущів

Ніякої аміачної селітри: аграрій з-під Києва розповів, як проводить перше підживлення низькорослих томатів

Послаблення мобілізації

Мобілізацію в Україні послаблять: з’явилось пророцтво від праведного старця

Мобілізація

Це надовго: експерт про те, скільки ще чоловіків «пакуватимуть» до бусиків на вулицях

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту