І в печалі, і в радості: стало відомо, скільки Джастін Бібер отримав за виступ на препаті «весілля сторіччя» індійських мільярдерів

В Індії розпочалися урочистості з нагоди весілля Ананта Амбані, сина мільярдера Мукеша Амбані, та Радики Мерчант, дочки мільярдера Вірена Мерчанта.

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Зокрема, стало відомо, що на традиційному заході сангіт, організованому на честь пари, виступив Джастін Бібер, пишуть ЗМІ.

Бібер з молодятами та їх найближчими друзями

Сангіт — це індійська передвесільна вечірка, обов'язковою частиною якої є музика. Іноді для виступу перед нареченим запрошують професійних музикантів — або ж родичі та друзі пари самостійно влаштовують виставу. Амбані та Мерчант, як і слід було очікувати, запросили на захід світову зірку.

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Як пише видання Hindustan Times, за годинний виступ перед гостями, серед яких були такі зірки, як Салман Кхан, канадському співаку заплатили 10 млн. доларів.

Гості вечірки були в захваті

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Джастін не став надовго затримуватися в Індії і незабаром після виступу відлетів назад до США — мабуть, щоб не залишати надовго одну вагітну дружину Хейлі Бібер. У мережі вже жартують, що, як справжній батько, Бібер вирішив все ж таки підзаробити і «принести гроші в сім'ю», незважаючи на те, що останнім часом він рідко з'являється на сцені. Нагадаємо, що у 2022 році співак взяв паузу у концертній діяльності через параліч правої сторони тіла.



Що стосується весілля Амбані та Мерчант, яке через колосальні витрати вже прозвали «весіллям століття», то його, по суті, почали відзначати ще навесні. У березні сім'ї та нареченого та нареченої влаштували передвесільну вечірку, на якій виступила Ріанна. Серед гостей були Білл Гейтс, Марк Цукерберг, колишній прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер, генеральний директор Disney Боб Айгер та Іванка Трамп. А в середині червня Анант і Радика разом із тисячею гостей вирушили до круїзу Середземним морем на теплоході. На борту близьких пар розважала група Backstreet Boys, у Римі — Девід Гетта, а в Каннах — Кеті Перрі.

Мукеш Амбані — найбагатша людина в Азії та 11-а у списку найбагатших людей у світі. Магнат управляє конгломератом Reliance, заснованим його батьком Дхірубхаєм Амбані. Його син Анант — директор одного з підрозділів холдингу. У січні минулого року він зробив пропозицію Радику Мерчант, яка входить до ради директорів фармацевтичної фірми свого батька Encore.

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Варто нагадати також, що герої минулорічного супер-весілля — наслідний принц Йорданії Хусейн та принцеса Раджва — зараз чекають на дитину. До них в гості завітали «всього лише» майбутні монархи Британії.

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