Весіллю герцога Вестмінстерського дуже далеко: найбагатша родина Азії гучно відзначає одруження сина

У списку 500 найбагатших людей світу, куди скромно «затесався» лише один українець (власник ДТЕК та співвласник «Метінвесту» Рінат Ахметов з 6,44 мільярда доларів займає 451 місце), індієць Мукеш Амбані з 111 млрд доларів гордо займає 11-те місце.

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І в липні пан Амбані одружує 29-річного сина Ананта. Спадкоємець одружується з 29-річною Радикою Мерчант, донькою іншого індійського мільярдера Вірена Мерчанта, пише американське видання.

молодята

Відзначати весілля почали заздалегідь: у березні на триденній вечірці у сімейному маєтку в місті Джамнагар в Індії.

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наречений з мамою

Мільярдерів, зірок А-класу та представників бізнесу зібрали у круїз, що стартував з Палермо. Вирушили вже «вузьким» колом у 1200 найближчих людей.

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З собою у подорож наречений та наречена взяли родичів, друзів і тих, хто дуже вплинув на їхнє життя, у тому числі колег, працівників їхніх родинних компаній і навіть сімейних лікарів.

Втім, зірки на цьому святі теж були: на борту гостей розважав гурт Backstreet Boys, у Римі — Девід Гетта, а в Каннах — Кеті Перрі.

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У чотириденному круїзі було кілька зупинок: у кожному місці — нова вечірка. Пасажири могли сходити на берег й гуляти містами, на кораблі також була велика розважальна програма.

І щодня наречений та наречена змінювали кутюрні вбрання, створені спеціально для них Dolce & Gabbana, Versace, Yves Saint Laurent та Dior.

З цієї колекції образів найоригінальнішою вийшла сукня Robert Wun, в якій наречена з'явилася в перший день подорожі. На ній був надрукований любовний лист нареченого, який він написав своїй майбутній дружині, коли вони тільки-но почали зустрічатися.

наречена

У перший день, коли лайнер тільки-но вирушив до круїзу з Палермо, було заплановано вітальний прийом і концерт Backstreet Boys — улюбленого гурту нареченого та нареченої за часів їхнього студентства в Нью-Йорку.

На другий день гості вже танцювали під діджей-сет Девіда Гетти в Римі, а на третій — відривалися під Кеті Перрі в Каннах. Місцем для вечірки, яку вирішено було провести в стилі балу-маскараду, вибрали один із найвідоміших особняків Лазурного Берегу — Château de la Croix des Gardes, в якому відбувається дія хічкоківського фільму «Впіймати злодія».

вечірка в Каннах

На окрему згадку заслуговує образ нареченої цього вечора. Для заходу в Каннах вона обрала блакитну сукню Versace — щоб бути в одній кольоровій гамі з самим Лазурним Берегом. На створення сукні пішло близько року.

«Мені хотілося виглядати ніжною та юною», — каже Радика. Головним акцентом образу стало кольє Lorraine Schwartz із рідкісним блакитним опалом в оточенні діамантів. Вибір каменів невипадковий: опал — камінь-талісман Радики, діаманти — Ананта.

молодята

Круїз завершився в Портофіно грандіозним святом просто неба: столики, сцену і фудкорт розмістили прямо на головній площі, де на заході сонця виступив знаменитий італійський тенор Андреа Бочеллі.

Весілля Ананта Амбані вже називають «весіллям століття» через колосальні витрати і небачений розмах. Тільки на перші передвесільні урочистості у березні було витрачено близько 53 млн доларів.

Тоді привітати нареченого та наречену до Індії прилетіли Білл Гейтс, Марк Цукерберг із дружиною Прісціллою, колишній прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер, колишній прем'єр-міністр Австралії Кевін Радд, генеральний директор Disney Боб Айгер та Іванка Трамп, а виступала перед гостями Ріанна, чий гонорар становив 7 млн доларів.

Само весілля пройде у липні у Версалі. Очікується, що своїм розмахом воно затьмарить усі весілля останніх десятиліть. Весіллю герцога Вестмінстерського до цієї розкоші далеко.

Видання нагадує, що Мукеш Амбані — найбагатша людина в Азії та 11-а у списку найбагатших людей у світі. 66-річний магнат управляє конгломератом Reliance, заснованим його батьком Дхірубхаєм Амбані. Його бізнес включав нафтопереробку, роздрібну торгівлю, телекомунікації, продаж продуктів харчування та надання цифрових потокових послуг. Його син Анант — директор одного з підрозділів компаній Reliance. У січні минулого року він зробив пропозицію Радиці Мерчант, яка входить до ради директорів фармацевтичної фірми свого батька Encore.

Нагадаємо, на початку червня у Великобританії відбулося весілля герцога Вестмінстерського Г’ю Гросвенора, який одружувався з Олівією Генсон. На весіллі був присутній принц Вільям.

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