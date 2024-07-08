Ексчемпіон світу, який завдав Ломаченку першої поразки, вбив людину в спальні (фото)

Колишній чемпіон світу з боксу у двох вагових категоріях 43-річний мексиканець Орландо Салідо, який завдав Василю Ломаченку дебютної поразки на професіональному рингу, потрапив в автомобільну аварію на батьківщині, вбивши людину, повідомляє talkSport.

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Близько третьої ночі, мексиканець, перебуваючи за кермом свого сріблястого пікапа Dodge RAM, не впорався з керуванням і пробив стіну будинку. Повідомляється, що він «вломився» до спальні сімейної пари. В результаті 61-річний чоловік помер під час надання медичної допомоги, а його 53-річна дружина зазнала серйозних поранень. Сам Салідо також госпіталізований і перебуває у лікарні у «важкому стані» під вартою.

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Нагадаємо, що мексиканець, який свого часу не пройшов тест на наркотики, прославився на весь світ, коли у 2014 році переміг українця Василя Ломаченка та завоював пояс чемпіона світу за версією WBO. Щоправда, пізніше порахували, що Салідо в тому бою завдав 41 удару нижче пояса.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в росії чемпіон Європи з боксу загинув у жахливій ДТП, повертаючись з похорону матері.

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