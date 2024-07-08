Військовий «психанув»: очевидці розповіли подробиці інциденту з гранатою у Луцьку (фото, відео)

Нещодавно в Києві чоловік підірвав гранату, в результаті чого жінка, яка знаходилася неподалік, отримала осколкові поранення. А ось у Луцьку під час схожої надзвичайної події постраждали п'ятеро людей.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляють в ГУНП у Волинській області, напередодні увечорі до правоохоронців надійшло повідомлення про вибух на вул. Ковельській.

Фото поліції

«Чоловіка, ймовірно, причетного до інциденту, поліцейські вже затримали. Всі деталі — згодом. На місці працюють поліцейські та медики», — повідомили в поліції.

РЕКЛАМА

Громадян закликали «не поширювати неперевірену інформацію та відео з телеграм-каналів».

РЕКЛАМА

Читайте також: Криваве засідання сільради на Закарпатті: стала відома причина інциденту (відео)

«Особи, яких на відео ведуть в кайданках, які поширили окремі телеграм-канали, безпосередньо на місці порушували громадський порядок і заважали роботі, до інциденту з вибухом вони відношення не мають», — зазначили в поліції.

РЕКЛАМА

На сторінці Волинської поліції у соцмережах виклали фото військової автівки, біля якої знаходилися правоохоронці. Свідок НП в інтерв'ю «Суспільному» повідомив, що гранату кинув саме військовий.

Фото поліції

Свідок Володимир на момент вибуху гранати знаходився в автівці, яка стояла перед світлофором, очікуючи на зелене світло. «Стояв на світлофорі — і військовий кинув гранату. Була суперечка між водієм буса і тим військовим. Посперечалися і той кинув. Травмовані були люди, багато людей», — зазначив чоловік.

Нагадаємо, що раніше у Броварах під Києвом чоловік кинув гранату у бік правоохоронця — обидва постраждали. Це сталося після того, як поліцейських викликали через хуліганські дії містянина.

Фото поліції

680

Читайте нас у Facebook