Криваве засідання сільради на Закарпатті: стала відома причина інциденту (відео)

Перед вибухом на сесії Керецьківської тергромади на Закарпатті здійснювалось дискусійне обговорення щодо призначення та визначення умов оплати праці голови Керецьківської ТГ на 2024 рік. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

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«За кілька хвилин до вибуху депутат Сергій Батрин сварився із колегами, що не можна під час війни виділяти сільскому голові надбавку у 50% та щомісячну премію у 100% від окладу. Скоріш за все, саме це питання викликало обурення Батрина, оскільки у попередньому голосуванні він відмовився визнавати роботу голови сільради задовільною. Проте його претензії та аргументи на колег не подіяли — тоді він просто вийшов та повернувся вже з гранатами і втрутився в дискусію зі словами „Можна я скажу?“ і, діставши з кишені куртки три предмети, кинув їх на підлогу, внаслідок чого пролунали три вибухи. У підривника-депутата був конфлікт із діючим головою ОТГ. Депутати навіть піднімали питання щодо дострокового припинення повноважень голови Керецьківської ТГ Михайла Мушки», — повідомив він.

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Слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Окрім того, Служба безпеки України вносить відомості та розслідуватиме подію за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) ККУ, що є підслідністю СБУ. Про це повідомили в поліції Закарпатської області.

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В Офісі Генерального прокурора повідомили, що, за попередніми даними, 15 грудня 2023 року близько 12:00 на сесії сільської ради обговорювалося питання прийняття бюджету на 2024 рік. Під час засідання до зали увійшов один із депутатів та підірвав три гранати. Підривник перебуває у реанімаційному відділенні медзакладу. Встановлюються обставини інциденту, тривають першочергові слідчі дії. На місці працюють керівництво Закарпатської обласної та Хустської окружної прокуратур. Задіяні усі профільні служби, поліцейські, вибухотехніки. Досудове розслідування здійснюють слідчі органів поліції та Управління СБУ в Закарпатській області.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Дніпровському районі Києва внаслідок детонації гранати загинули військовослужбовець та жінка, яка перебувала в оселі.

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