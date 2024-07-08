Марін Ле Пен зазнала поразки: у Франції оголосили результати другого туру парламентських виборів

У Франції завершився другий тур парламентський виборів. За попередніми даними, партія Марін Ле Пен, яка обіцяла ввести обмеження для України в разі своєї перемоги, зазнала поразки. Про це повідомляється на сайті МВС Франції.

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Попередні результати свідчать про перемогу лівого альянсу «Новий народний фронт», який отримав 180−215 місць. Президентська коаліція Еммануеля Макрона опинилася на другому місці, отримавши 150−180 місць. «Національне об’єднання», яким керує Марін Ле Пен, та його союзники посіли третє місце та отримають близько 120−150 місць. Республіканці та різні праві партії — 60−65 місць, а різні ліві партії — 10.

Як повідомляє Le Monde, жодна партія не отримала більшості (289 місць) для формування уряду. При цьому лідер «Нового народного фронту» Жан-Люк Меланшон закликав президента Емманюеля Макрона довірити посаду прем'єр-міністра представнику його політсили.

Після проведення другого туру 7 липня прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив про відставку, адже центристський табір, до якого він належить, не отримав більшості.

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Раніше президент Франції Еммануель Макрон розпустив парламент після поразки на виборах до Європейського парламенту. Вже 30 червня пройшов перший тур виборів, його виграло «Національне об’єднання» Марін Ле Пен (33% голосів). За ним йшов лівий альянс «Новий народний фронт» (28%) та блок Макрона (20%).

Після цього на вулиці Франції вийшли невдоволені можливістю перемоги «Національного об’єднання» громадяни. І 7 липня явка виборців на другому турі виборів стала найбільшою за останні 40 років.

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Раніше повідомляли про те, що у Великій Британії на дострокових парламентських виборах прем’єр-міністр Ріші Сунак визнав поразку своєї Консервативної партії. Він привітав із перемогою лейбористів та зокрема очільника партії-переможиці Кіра Стармера.

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