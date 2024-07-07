Марін Ле Пен назвала обмеження, які накладе на Україну в разі перемоги на виборах

Марін Ле Пен, лідерка французької ультраправої партії «Національне об'єднання» заявила, що у разі перемоги на парламентських виборах прем'єр-міністр від її партії не дозволить Києву використовувати французьку далекобійну зброю для завдавання ударів по росії.

ВІДЕО ДНЯ

«Якщо Еммануель Макрон хоче відправити війська в Україну, а прем'єр-міністр проти цього, то війська не будуть відправлені в Україну, — сказала вона в інтерв'ю CNN. — Останнє слово за прем'єр-міністром».

За її словами, єдина «червона лінія» щодо України — «перетворення Франції на співучасника конфлікту за допомогою використання французьких ракет великої дальності проти цілей на російській території».

Нагадаємо, в неділю, 7 липня, у Франції другий тур парламентських виборів. Опитування вказують на те, що «Національне об'єднання» отримає найбільшу частку з 577 місць у Національних зборах, хоча не досягне абсолютної більшості. В такому разі Макрон, швидше за все, запропонує їм обрати наступного прем'єр-міністра країни.

РЕКЛАМА

Однак навіть без прем'єр-міністра від «Національного об'єднання» будь-яка законодавча дія у французькому парламенті повинна буде відбуватися з урахуванням ультраправої партії.

Якщо ж прем'єрство «Національного руху» відбудеться, це призведе до напруженого «співіснування» з президентством Макрона, особливо в таких політичних питаннях, як підтримка Францією війни України проти росії.

РЕКЛАМА

Еммануель Макрон був одним з перших лідерів, які публічно дозволили Україні вражати цілі на території росії західною зброєю, створивши умови для Вашингтона зробити те саме. Це дозволило Києву завдавати ударів по російських військових базах, з'єднаннях і артилерії, які використовуються для нападів на Україну.

РЕКЛАМА

199

Читайте нас у Facebook