Багаторазовий чемпіон України з велоспорту загинув на війні з росією (фото)

У вівторок, 9 липня, у Жовкві на Львівщині проведуть в останню путь багаторазового чемпіона України з велоспорту 35-річного Андрія Куценка, який загинув на війні з російськими окупантами, повідомляє Львівська ОВА. Раніше на фронті обірвалося життя дворазового чемпіона Європи та учасника Олімпійських ігор у Ріо.

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Уродженець Жовкви Куценко був майстром спорту міжнародного класу, з 2006 до 2016 року виступаючи за збірну України з велоспорту на треку. Спортсмен був переможцем та призером міжнародних змагань, учасником чемпіонатів світу та Європи.

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На початку повномасштабного вторгнення рф Куценко повернувся з Італії, де мешкав із сім'єю, і пішов служити у ЗСУ добровольцем. Свій останній бій титулований спортсмен прийняв 3 липня у складі 47-ї окремої механізованої бригади «Магура».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу загинув на війні з росією.

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