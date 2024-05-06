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Спорт

На війні з росією загинув дворазовий чемпіон Європи та учасник Олімпійських ігор у Ріо

17:19 6 травня 2024
Олександр Пелешенко

Проклята війна з росією забрала життя ще одного відомого українського спортсмена, який поповнив сайт-реквієм «Ангели спорту». У боях з окупантами напередодні загинув дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики, учасник Олімпійських ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро 30-річний Олександр Пелешенко.

Страшну звістку повідомив на своїй сторінці у Facebook державний тренер збірної України з важкої атлетики Віктор Слободянюк.

«Війна забирає найкращих… Захищаючи Україну від загарбників, героїчно загинув заслужений майстер спорту України, дворазовий чемпіон Європи (2016, 2017 роки), учасник Олімпійських ігор з важкої атлетики Олександр Пелешенко.

Висловлюю щирі співчуття родині та близьким Олександра! Це дуже важка втрата для всієї важкоатлетичної спільноти України. Герої не вмирають", — йдеться у повідомленні.

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Олександр Пелешенко був чемпіоном Європи 2016 та 2017 років.

До речі, на чемпіонаті світу-2015 у Х'юстоні та Олімпійських іграх-2016 уродженець Луганщини Пелешенко зупинявся за крок від медалі, посідаючи у підсумковому протоколі четверте місце.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український чемпіон світу та Європи загинув на війні з росією.

Фото Facebook, НОК України

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