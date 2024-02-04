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Спорт

Український чемпіон світу та Європи загинув на війні з росією (фото)

12:47 4 лютого 2024
Олександр Білоконь

Проклята війна забрала життя ще одного спортсмена, який поповнив сайт-реквієм «Ангели спорту». На фронті загинув 32-річний чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу, стронгмен Олександр Білоконь. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив почесний президент Федерації греко-римської боротьби України Вадим Кісіль. Раніше 11-разового чемпіона світу з кікбоксингу Сергія Лисюка вбила російська міна.

Олександр Білоконь

Уродженець Білої Церкви (Київська область), рекордсмен Книги рекордів України Білокінь був мобілізований у березні 2023 року. Вже під час служби богатир, не зважаючи на серйозне осколкове поранення руки, влітку минулого року взяв участь у ветеранських змаганнях «Київ незламний», де став чемпіоном.

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А ще 2017 року в Одесі призер «Богатирських ігор» Білоконь встановив рекорд України з переміщення людиною тягача із причепом, заповненого людьми. Спортсмену вдалося зрушити з місця та протягнути на 47 см вагу в 15,7 тонни, з яких 13,3 тонни — вага вантажівки.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексгравець збірної України загинув унаслідок ракетного обстрілу Львова.

Фото Білоцерківська організація спорту, «Думська»

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