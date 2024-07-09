Можлива «брутизація» зарплат: українцям розповіли, чого чекати в результаті нової пенсійної реформи

В Україні хочуть провести чергову пенсійну реформу для підвищення рівня пенсій та забезпечення гідної старості. У її рамках, зокрема, можуть збільшити єдиний соціальний внесок.

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Реформу передбачено проєктом Стратегії демографічного розвитку. Над проєктом досі працюють, проте про необхідні кроки для реалізації реформи, розповів директор Інституту розвитку територій Юрій Ганущак для ZN.ua.

За словами експерта, пенсійну систему потрібно зробити більш простою, зрозумілою та логічною, щоб українці її легше сприйняли.

Реформа буде спрямована на забезпечення гідної старості шляхом впровадження сучасних пенсійних систем, тому Ганущак вважає за доцільне внести до законодавства такі зміни:

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«брутизація» зарплат — переведення вкладів з фонду оплати праці безпосередньо в «тіло» зарплати;

перехід на облік за вкладами, а не із зарплати;

запровадження чіткої формули розрахунку пенсії з урахуванням актуарного віку пенсіонера;

розподіл ЄСВ на вклади до окремих фондів;

виплата Пенсійним фондом страхових пенсій та соціальної допомоги за старістю.

Крім того, слід чекати збільшення єдиного соціального внеску до 27% задля досягнення коефіцієнта заміщення лише на рівні 0,5, а також

збільшення розмірів обов’язкових відрахувань для ФОП, які зараз сплачують мінімальні внески.

При цьому, наголошує Ганущак, держава має відмовитися від політики менторства та стимулювати раціональну поведінку людини для досягнення нею задоволення життям у власній країні.

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Нагадаємо, що наразі Мінсоцполітики та ООН запускають «шпигунський» проєкт для перевірки якості роботи Пенсійного фонду, який охопить 84 сервісних центри Фонду в 20 областях країни та в Києві.

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