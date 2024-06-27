Пенсія буде вдвічі більшою: що обіцяють в уряді

В уряді вважають, що в пенсійному законодавстві повинні діяти прозорі закони, а не періодичні «вливання» бюджетних коштів у вигляді «підвищень», індексацій, перерахувань тощо.

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Про це розповіла перший заступник голови Міністерства соціальної політики Дар'я Марчак в інтерв'ю для «24 Каналу».

«Уряд України активно працює над реформуванням пенсійної системи, щоб підвищити розмір виплат та покращити життя людей. Одним із ключових елементів цієї реформи є запровадження накопичувальної пенсії», — сказала чиновниця.

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За словами Марчак, накопичувальна пенсія — це система, за якої частина коштів із зарплати працівника відкладається на його особистий рахунок. Ці кошти інвестуються, і за рахунок отриманого прибутку зростають протягом трудової діяльності людини. На пенсії ці накопичення, разом із солідарною пенсією, становитимуть виплату, яка буде значно вищою, ніж за нинішньою системою.

Завдяки запровадженню накопичувальної системи та підвищенню солідарної пенсії (до 40%) загальний розмір виплат може зрости до 60% від зарплати, тобто загальна пенсія може збільшитись у 2 рази.

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Як буде працювати накопичувальна пенсія в Україні

Обов'язкова участь. Всі працюючі українці будуть зобов'язані робити внески до накопичувальної системи. Розмір внесків ще не визначено, але, ймовірно, він становитиме певний відсоток від зарплати.

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Особисті рахунки. Кожен працівник матиме свій особистий рахунок, на який йтимуть його внески. Ці рахунки будуть управлятися спеціальними компаніями -накопичувальними фондами.

Інвестування. Накопичувальні фонди будуть інвестувати кошти з рахунків своїх клієнтів у різні активи, такі як акції, облігації, нерухомість тощо. Мета інвестування — отримати максимальний прибуток для клієнтів.

Виплата пенсії. На пенсії накопичені кошти, разом із солідарною пенсією, виплачуватимуться пенсіонеру.

Переваги накопичувальної пенсії

Більш високі пенсії: завдяки інвестуванню накопичень, пенсії в майбутньому можуть бути значно вищими, ніж за нинішньою системою.

Фінансова незалежність: накопичувальна пенсія дає людям більше фінансової незалежності на старості.

Стимулювання економіки: накопичені кошти будуть інвестуватися в економіку, що призведе до її зростання.

Недоліки накопичувальної пенсії

Ризики інвестування: існує ризик того, що інвестиції не принесуть очікуваного прибутку, і накопичення на рахунках людей будуть меншими, ніж очікувалося.

Витрати на управління: накопичувальні фонди стягуватимуть комісію за управління коштами на рахунках своїх клієнтів.

Нагадаємо, що ще однією ідеєю, яку обговорюють в уряді, може стати заміна на певному проміжному етапі пенсії на «базову допомогу», розмір якої буде одинаковим для всіх, але порівняно невеликим.

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