Перші 150 днів Олександра Сирського на посаді: оцінка експерта

Експерт Марʼян Ощановський дав оцінку перших 150 днів Олександра Сирського на посаді головнокомандувача Збройними Силами України.

Про це політолог написав на своїй сторінці у соцмережі. Відзначивши значний професійний досвід генерала Сирського, Ощановський зазначив, що новий командувач зіткнувся з рядом складних викликів, включаючи покращення боєздатності підрозділів та впровадження нових стратегій оборони.

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За словами експерта, Сирський ефективно керував процесом модернізації військових частин та підвищенням рівня підготовки військовослужбовців.

Одним із ключових аспектів діяльності генерала Сирського стало покращення логістики Сухопутних військ. Ощановський зазначив, що Сирський зосередився на оптимізації постачання озброєння, техніки та необхідних ресурсів до фронтових частин, що дозволило значно підвищити оперативність та ефективність бойових дій.

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Важливу роль відіграла розробка нових логістичних маршрутів та створення резервів стратегічних ресурсів.

Щодо мобілізації, Сирський зумів організувати ефективний процес підготовки та залучення нових військовослужбовців. Зокрема, впроваджені програми інтенсивного навчання та адаптації новобранців сприяли швидкому включенню нових сил у бойові дії.

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Експерт також відзначив покращення умов для мобілізованих, що позитивно вплинуло на їхню мораль та мотивацію. Також про безумовно позитивні зміни свідчить кількість мобілізованих, яка за травень та червень вища, ніж за аналогічні періоди.

Олександр Сирський також зіткнувся з викликом активного наступу російських військ. За словами Ощановського, головнокомандувач виявив високий рівень тактичного мислення та здатність швидко реагувати на змінювану ситуацію на полі бою. Відзначено успішні контратаки та маневри, які дозволили стримати просування ворога та зберегти ключові позиції. По суті, попри значну перевагу в силах і засобах, ворог не реалізував жодної стратегічної операції.

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Ощановський також наголосив на важливості подальшого розвитку інфраструктури Сухопутних військ, зокрема, будівництва нових військових баз і полігонів для тренувань.

Генерал Сирський продемонстрував відкритість до співпраці з міжнародними партнерами, що дозволило зміцнити обороноздатність України.

Експерт відзначив, що Сирський активно працював над підвищенням морального духу особового складу, що є ключовим фактором для успішного виконання бойових завдань. Зокрема, введення нових програм психологічної підтримки та соціального захисту військових сприяло покращенню загального клімату в армії.

Підсумовуючи, Марʼян Ощановський високо оцінив діяльність Олександра Сирського за перші 150 днів на посаді головкома, підкресливши, що його лідерство та стратегічні рішення значно посилили обороноздатність країни.

Нагаємо, що Сирський змінив на посаді головкома ЗСУ Валерія Залужного у лютому 2024 року.

Фото зі сторінки Олександра Сирського

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