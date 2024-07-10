Не всі вагони з кондиціонерами: «Укрзалізниця» дала «спекотні» поради пасажирам поїздів

З огляду на те, що в Україні встановилася дуже спекотна погода, в «Укрзалізниці» розповіли про небезпеку, яка існує, та дали поради пасажирам, які подорожують у вагонах без кондіціонерів.

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«Металеві рейки часом нагріваються до дуже високих температур (понад 50°С). Це може спричинити деформацію колій, а отже, серйозну небезпеку для руху поїздів», — наголосили в «УЗ» та додали, що залізничники для безпеки пасажирів під час спеки:

Встановлють спеціальні пости та цілодобово контролюють температуру рейок.

Посилюють обстеження колій.

Оперативно ремонтують пошкоджене.

Якщо температура рейок понад 50 °C, то швидкість руху поїздів зменшується. Обмеження швидкості діє на відповідних ділянках в основному з 12-ї до 18-ї години.

Фото "УЗ"

«Пасажирам також варто враховувати фактор спеки, адже не всі вагони „УЗ“ мають кондиціювання. Тому радимо подбати про достатній для подорожі запас питної води та уникати швидкопсувних перекусів», — зазначили в компанії.

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Нагадаємо, що метеоролог Ігор Кібальчич попереджав, що цього тижня денні максимальні температурні значення місцями можуть досягти рекордних показників за весь період метеорологічних спостережень.

Фото зі сторінки «УЗ» у соцмережах

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