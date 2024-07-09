Пік спеки ще попереду: синоптикиня повідомила про дощі та грози

У середу, 10-го липня в Україні, попри дуже спекотну погоду, є ймовірність дощів з грозами. Опади очікуються на Полтавщині, Харківщині, Сумщині.

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Скоріше за все опади з'являться ввечері у середу. Найближчої ночі також локальні дощі можливі у західних областях, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За іі прогнозом, ще трохи дощів може бути пізно ввечері, сьогодні, 9 липня, вздовж смуги Харківщина-Полтавщина-Дніпропетровщина-Херсонщина.

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Температура повітря 10 липня становитиме на заході та півночі +30…+34 градуси, у центральних областях, у південній частині та на сході України +33…+37, місцями +36…+39 градусів.

Але пік спеки очікується 14−17 липня.

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У Києві 10 липня — суха спекотна погода з температурою повітря +30…+33 градуси.

Нагадаємо, метеорологи зазначають, що температурне тло липня значно перевищує норму. Крім того, денні максимальні значення місцями можуть досягти рекордних показників за весь період метеорологічних спостережень.

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За даними Укргідрометцентру, протягом 11−15 липня в більшості областей України максимальна температура вдень становитиме 35−38°С. У південних, східних, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях місцями спека 40−41°С. Для України абсолютний максимум температури становить 42 °C — він був зафіксований у Луганській області 12 серпня 2010 року.

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