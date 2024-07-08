Аномальна спека триматиметься весь тиждень: синоптики прогнозують нові температурні рекорди (відео)

Метеоролог Ігор Кібальчич підтвердив попередній прогноз синоптиків про аномальну спеку в Україні протягом цього тижня.

«Погодні умови в Україні визначатиме аномально спекотна та суха повітряна маса, яка надійде до нас із пустельних регіонів Середньої Азії. На тлі відносно високого атмосферного тиску істотних дощів не очікується. Тільки в окремі дні у західній частині малоактивні атмосферні фронти принесуть із собою локальні грозові зливи. Температурне тло значно перевищить норму, а денні максимальні значення місцями можуть досягти рекордних показників за весь період метеорологічних спостережень», — прогнозує метеоролог.

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Він показав карту з прогнозом температури повітря в Європі за період з 8 по 15 липня 2024 року — найбільш спекотна погода очікується в Україні та місцями в країнах Балканського півострова.

Фото зі сторінки І.Кібальчича

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У понеділок, 8 липня, у західній частині, вдень також у східних областях очікуються короткочасні дощі у супроводі гроз. На решті території країни без опадів. Вітер північний / північно-східний, 5−10 м/с, при грозах поривчастий. Температура повітря вночі +16…+21 °С, удень +26…+31 °С, у центральних, південних та східних областях +33…+38 °С.

У вівторок, 9 липня, у західних областях, а також місцями у Херсонській та Миколаївській областях можливі невеликі короткочасні грозові дощі, переважно у денний час. В інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +17…+23 °С, удень +28…+33 °С, у центральних, південних та східних областях +35…+40 °С.

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У середу, 10 липня, на всій території України очікується малохмарна погода, переважно без опадів. Вітер північно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +18…+24 °С, удень +28…+33 °С, у центральних, південних та східних областях +35…+40 °С.

У четвер, 11 липня, в Україні утримається суха та спекотна погода, лише вдень на крайньому заході та в Карпатах пройдуть короткочасні грозові дощі, місцями можливі град та шквали, 15 — 20 м/с. Вітер східний / північно-східний, 5 — 10 м/с, у Криму та Приазов'ї окремі пориви, 15 — 17 м/с. Температура повітря вночі +19…+24 °С, удень +29…+34 °С, у центральних, південних, східних областях та на Закарпатті +35…+40 °С.

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У п'ятницю, 12 липня, на більшій частині території нашої країни продовжиться період аномальної спеки та відсутності опадів. Вітер східної чверті, 5−10 м/с; у західних областях змінних напрямів, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +17…+22 °С, на півдні місцями до +25 °С; вдень +30…+35 °С, у центральних, південних та місцями західних областях +34…+39 °С.

У суботу, 13 липня, в Україні опадів не передбачається, лише вдень у західній частині подекуди пройдуть локальні грозові зливи у супроводі шквалів та граду. Вітер північно-східний, на Правобережжі країни південно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +17…+22 °С, на півдні та в Криму місцями до +25 °С; удень +33…+39 °С.

У неділю, 14 липня, у західній частині можливі місцями короткочасні грозові дощі, на решті країни сухо і спекотно. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі +18…+23°С, удень +34…+39°С, у західних областях +26…+31°С.

В Укргідрометцентрі додали, що протягом 11−15 липня в більшості областей сильна спека: максимальна температура вдень становитиме 35−38°С; у південних, східних, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях місцями спека 40−41°С. Для України абсолютний максимум температури становить 42 °C — він був зафіксований у Луганській області 12 серпня 2010 року.

Раніше Ігор Кібальчич, прогнозуючи погоду в липні, припускав, що протягом другої та третьої декади температурне тло дещо знизиться, проте середньодобові показники температури все одно перевищуватимуть кліматичну норму.

Нагадаємо, що через спеку та зростання споживання електроенергії, у понеділок, 8 липня, графіки відключень світла будуть застосовуватися протягом усієї доби. З 00:00 до 14:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень, з 19:00 до 22:00 — чотири. В інші години — три черги відключень одночасно.

Фото Pixabay

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