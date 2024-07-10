«Вибирати себе»: популярна акторка вразила зізнанням

Популярна акторка Анастасія Цимбалару («Папік-2», «Довга дорога до щастя») святкує свій 32-й день народження, влаштувавши особливий збір серед друзів. Акторка зізналась, що майже ніколи у житті не відзначала цей день разом з друзями.

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— Мій день народження припадає на середину літа, коли всі роз'їжджалися, — розповіла Настя у проєкті «ЖВЛ». — Цього року я вирішила запросити гостей. Але вся подія буде присвячена збору для наших військових, нашого кіношника, каскадера, який зараз воює.

На своїй сторінці у соціальній мережі Настя виклала коротке відео з іменинним тортом.

«Сьогодні не хочеться писати довгих текстів, підводити підсумки і ділитися своїми думками, — написала акторка. - Сьогодні хочеться сказати ДЯКУЮ кожному, хто дарує мені можливість жити».

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Нагадаємо, нещодавно Цимбалару розлучилася з актором Григорієм Баклановим. За словами Насті, цьогоріч вона змінилася в першу чергу сама.

— У будь-якій ситуації треба вибирати себе, як би не зручно це не було для інших, — зазначає Настя. — Тому що зараз на вагу кожен день і не можеш просто проґавити своє життя. Якщо є можливість жити сьогодні й радіти, проводь кожен день з користю. Хочу побажати собі сміливості та більшої віри в себе.

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