ТЦК будуть виписувати повістки по-новому: що зміниться

За кілька днів настане дата, до якої кожний військовозобов'язаний повинен оновити свої облікові дані.

Кабінет міністрів України ухвалив постанову щодо зменшення паперового навантаження на ТЦК та централізованого друку повісток.

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Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Відтепер ТЦК зможуть формувати повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що суттєво спрощує та прискорює процедуру.

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Раніше операторам ТЦК доводилося вручну виписувати повістки, що займало багато часу та ресурсів.

Тепер цей процес стає централізованим: повістки можна сформувати та роздрукувати за допомогою реєстру «Оберіг».

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Також працівники ТЦК зможуть підписувати повістки за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Зазначається, що ці нововведення дозволять зменшити паперове навантаження на ТЦК та оптимізувати процеси військового обліку, підвищивши їхню ефективність.

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«Варто зазначити, що спосіб оповіщення військовозобовʼязаних не змінився — повістки й надалі будуть вручатися особисто або надсилатися засобами пошти», — пояснили у Міноборони.

Зазначимо, що після набрання чинності закону про мобілізацію 18 травня 2024 року значно розширилося коло осіб, які наділені правом вручати повістки. Вони діляться на умовні категорії: від тих хто може вручати повістки у громадських місцях до тих, хто видаватиме їх за місцем проживання чи роботи.

Також нещодавно ми повідомляли, що після завершення терміну уточнення військово-облікових даних військовозобов'язаних, повістки про виклик до ТЦК надсилатимуть поштою.

А тих, хто не оновить дані до 16 липня, чекає покарання. Детально про це у матеріалі «ФАКТІВ».

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