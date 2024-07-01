Поділені на території міста і засилля блокпостів: як може змінитися робота ТЦК після 16 липня

Для оновлення даних у військовозобов’язаних залишилося трохи більше двох тижнів — цей термін спливає 16 липня.

Якими будуть дії держави щодо тих, хто був зобов’язаний, але не оновив свої дані для ТСН.ua розповів член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський.

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«Ми створили кілька альтернативних можливостей для виконання вимог закону, — каже Федір Веніславський. — Це „Резерв +“, ЦНАП, ТЦК та СП. Пропускна здатність цих систем дозволяє виконати вимоги всім громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Відповідно динаміка, яку ми спостерігали, вона свідчить про те, що система працює в тих параметрах, які ми в неї заклали».

До цього парламентар додає: «Відповідно якщо громадяни України не виконають вимоги закону, то це буде суто суб’єктивне небажання виконати те, що законодавець закріпив. Будуть наступати негативні юридичні наслідки. Порушники будуть обмежені в праві керуванням транспортом, будуть притягатися до адміністративної відповідальності. Думаю, що розміри штрафу за невиконання вимог закону будуть спонукати громадян виконувати їх».

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Засилля блокпостів

Своєю чергою адвокатка Катерина Аніщенко про можливі сценарії, які чекають на порушників, розповіла таке: «В законі, який набув чинності 18 травня, чітко зазначені всі штрафні санкції для тих, хто не оновив дані. Буде офіційне направлення повістки на відому адресу реєстрації. Відповідно буде безліч судових справ щодо притягнення таких порушників до відповідальності».

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До цього Аніщенко додає: «Якщо ж ми будемо говорити про фізичну зупинку військовозобов’язаних громадян (на дорозі. — Авт.), то я не виключаю, що буде здійснено примусовий супровід з метою поставити особу на військовий облік. А ті, хто перебуває в розшуку — відносно таких осіб поліція має право вчинити адміністративне затримання, тобто примусово доправляти до ТЦК, де їх примусово ставитимуть на військовий облік».

На запитання про алгоритм позбавлення права керування транспортом адвокатка каже: «В законі передбачено, що така можливість є. Для того, щоб позбавити права на керування транспортом, потрібна позовна заява до суду. Цьому має передувати ціла низка невиконання дій ухилянтом. Зокрема, неотримання повістки, неявка за цією повісткою, адміністративне затримання виявилося безрезультатним. Лише після цього, коли до ТЦК повернуться всі ці відповіді, до суду подаватиметься заява від ТЦК щодо заборони керування транспортом».

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Чи будуть дії ТЦК та поліції більш жорсткими після 16 липня щодо тих, хто не оновив дані — на це запитання Катерина Аніщенко відповідає ствердно. На її думку, великі міста та райони можуть бути поділені по територіях, де працюватимуть ТЦК. Відповідно, з урахуванням нових змін, вручати повістки та перевіряти наявність військово-облікових документів матимуть право і працівники ТЦК.

«Вважаю, що працівникам ТЦК повністю «розв'яжуть руки», — прогнозує розвиток подій правник.

Також нагадаємо про ще одну небезпеку — банківська таємниця та захист персональних даних військовозобов'язаних українців можуть бути порушені, оскільки податкова та міграційна служби скоро зможуть надати цю інформацію для ТЦК та СП. Принаймні це передбачає зареєстрований в Раді законопроект № 11143.



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