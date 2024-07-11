Форвард «Ліверпуля» кинувся в натовп і отримав по обличчю від фаната: півфінал Кубка Америки завершився серйозною бійкою (фото, відео)

Півфінальний поєдинок Уругвай — Колумбія (0:1) на Кубку Америки з футболу, останніми володарями якого ставали Ліонель Мессі та компанія, завершився у США бійкою уругвайських футболістів із колумбійськими вболівальниками.

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Одним з головних «героїв» інциденту став форвард збірної Уругваю та «Ліверпуля» Дарвін Нуньєс. Поки колумбійці святкували успіх, нападник, втомившись від вигуків на свою адресу та непристойних жестів у вигляді середніх пальців, схопив стілець і мав намір жбурнути його на фанатську трибуну, але в останній момент передумав. Натомість Нуньєс із кулаками кинувся в «жовтий» сектор, де йому прилетіло по обличчю від одного з фанатів. Нуль голів, жодної гольової передачі та один пропущений в голову — насміхаються з Нуньєса вболівальники у коментарях під відео.

До речі, зірковий форвард уругвайців Луїс Суарес, який виблискував в атаці «Барселони» з Мессі та Неймаром, також взяв участь у бійці. Відразу після фінального свистка нападник подався до захисника колумбійської команди Мігеля Борхи з'ясовувати стосунки і... намагався його вкусити. Між футболістами мало не почалася бійка, але Борха не став реагувати на провокації.

«Уболівальники певного сектора Колумбії створили загрозу для всіх наших сімей і не дозволили нам говорити мікрофоном, — спробував пояснити те, що сталося, капітан збірної Уругваю Хосе Хіменес. — Це катастрофа, наші родини були у небезпеці. Нам довелося вийти на трибуну, щоб забрати наших близьких із маленькими новонародженими дітьми. Не було жодного поліціянта, вони пішли за пів години, а ми стояли за своїх.

У кожній грі наші сім'ї страждають з вини двох чи трьох, які випили кілька ковтків і поводять себе непристойно".

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До речі, з часом, коли все вгамувалося, камера показала Дарвіна Нуньєса, котрий обіймав свою налякану дитину.

Відеоогляд матчу Уругвай — Колумбія — 0:1

Додамо, що збірна Колумбії, яка не програє 28 (!) матчів поспіль, уперше за 23 роки зіграє у фіналі Кубка Америки, де її суперником буде чемпіон світу Аргентина на чолі з Ліонелем Мессі. Якщо що, Бразилія вилетіла ще у чвертьфіналі від Уругваю по пенальті.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболісти «Фенербахче» та фанати «Трабзонспора» влаштували жорстоку бійку просто на полі.

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