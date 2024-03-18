38.58 / 39.09 42.08 / 42.75
Київ: +4
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

З ножами та кутовими прапорцями в руках: футболісти «Фенербахче» та фанати «Трабзонспора» влаштували жорстоку бійку просто на полі (відео)

9:36 18 березня 2024
Бійка футболістів Фенербахче та фанатів Трабзонспора

У турецькому футболі вибухнув черговий гучний скандал. Як відомо, у грудні 2023-го бос футбольного клубу «Анкарагюджю» вибіг на поле та зарядив арбітру кулаком в око. І ось тепер після матчу «Трабзонспор» — «Фенербахче» (2:3) масову бійку влаштували фанати з Трабзона та футболісти стамбульської команди.

Гравці «Фенербахче», зусиллями ексфутболіста «Челсі» Міші Батшуайї, який забив переможний м'яч на 87-й хвилині, бурхливо святкували перемогу, що не сподобалося розгніваним фанатам «Трабзонспора», що вибігли на поле. Та не з порожніми руками — з ножами, сигнальними ракетами і кутовими прапорцями.

Під час нападу воротар гостей Домінік Лівакович отримав удар по обличчю, захисника Мерта Мюлдора атакували кутовим прапорцем, а помічник тренера «Трабзонспора» вдарив кулаком Ірфана Джана. Гравцям довелося тікати з поля.

Ось тільки злякалися далеко не всі гравці «Фенербахче». Наприклад, Ісмаїл Юксек узяв у руки сигнальну ракету і захищався нею, Міші Батшуайї зарядив нападнику з ноги, а Брайт Осей-Семюел і зовсім уклав двох фанатів, у одного з яких в руках був ніж-метелик.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Додамо, що «Фенербахче» на цей час посідає 2-е місце в чемпіонаті Туреччини (2 пункти відставання від «Галатасарая»), при цьому випереджаючи «Трабзонспор», що йде третім, на 30 (!) очок.

РЕКЛАМА

Відеоогляд матчу «Трабзонспор» — «Фенербахче» — 2:3

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Аргентині футболіст жорстоко побив арбітра і наклав на себе руки.

Фото із соцмереж

283

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Дагур Сігурдссон та його кохана

Найбільш високооплачуваний тренер світу кинув дружину і трьох дітей заради віце-«Міс Ісландія» (фото)

Маргарита Р.

До вбивства українки-біженки м'ясник готувався не один місяць: нові подробиці гучного злочину в Німеччині (фото)

Шматок пирога

Рум'яний пиріг на кефірі: ідеальне частування для всієї родини на обід, вечерю або як перекус

Пенсія майбутнього

Частині українців підвищать пенсії 25 березня: в ПФУ пояснили, кому очікувати зростання виплат

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту