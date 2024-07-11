У сім'ї 16-го чемпіона світу з шахів сталася трагедія

Пішла з життя Сігрун Еєн — мати 16-го чемпіона світу з шахів норвежця Магнуса Карлсена, який відмовився грати проти росіянина і втратив свій титул, їй був 61 рік, повідомляє chess.com.

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Інженер-хімік за фахом померла в Осло в оточенні сім'ї після тривалої хвороби. Разом із чоловіком Хенріком Сігрун, окрім знаменитого сина, виховала трьох дочок.

Похорон матері чемпіона світу відбудеться 17 липня. Замість купівлі квітів сім'я Карлсена запропонувала зробити пожертву на дослідження онкологічних захворювань.

Магнус Карлсен із батьками

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До речі, сумна новина пояснює відмову 33-річного норвежця від участі у турнірі Grand Chess Tour у Хорватії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український чемпіон світу з шахів раптово помер у 46 років.

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