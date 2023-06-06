Український чемпіон світу раптово помер у 46 років

На 47-му році життя перестало битися серце відомого українського гросмейстера Вадима Малахатька. Трагічну новину повідомили на офіційному сайті Федерації шахів України.

«Федерації шахів України та Києва з глибоким сумом повідомляють, що на 47-му році раптово пішов із життя відомий українсько-бельгійський шахіст, переможець та призер низки міжнародних та національних турнірів, організатор, тренер, міжнародний гросмейстер, заслужений майстер спорту Вадим Володимирович Малахатько та висловлюють щирі й глибокі співчуття його рідним та близьким, а також його учням», — написали функціонери слова співчуття.

Зазначимо, що Малахатько, який є вихованцем ДСТ «Авангард», у 2000 році у складі збірної України став бронзовим призером шахової олімпіади у Стамбулі, а в 2001-му в Єревані виграв чемпіонат світу у складі нашої національної команди.

У 2007 році Вадим змінив громадянство та почав виступати під прапором Бельгії. У Малахатька залишилася дружина Ганна Зозуля — гросмейстер серед жінок, яка, як і померлий чоловік, представляє на турнірах Бельгію.

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