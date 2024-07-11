З посиленням мобілізаційних процесів в Україні ситуація в економіці лише ускладнилася — якщо продовжиться у такому ж руслі, інвесторам підприємств доведеться виводити капітал із країни та закривати бізнес. Таку думку у коментарі «ФАКТАМ» висловив військовий експерт, голова правління у Центрі конституційного моделювання, президент «Першого добровольчого медичного шпиталю» Геннадій Друзенко.

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За його словами, підходи до мобілізації негативно впливають на загальну ситуацію в країні.

«Бракує робочої сили в армії, вона використовується далеко не завжди зі стовідсотковим ККД. Мало того, іноді армія сама пиляє гілку, на якій сидить. Наведу приклад, щоб далеко не ходити: щомісяця ПДМШ (Перший добровільний мобільний госпіталь — Авт.) рятує десь близько тисячі поранених та хворих на фронті. І ось моїх людей з фронту відкликають, бо вони не мобілізовані, хоч і залучені до Сил оборони. Ось не впевнений, що висмикнуті із системи, поодинці, вони дадуть не те, що найкращий, я б сказав, просто хоч якийсь ефект. Будь-який злагоджений організм набагато ефективніший за окремих індивідів» , — пояснив він.

Якщо ситуація з посиленою мобілізацією так і продовжиться, низка виробництв опиниться під загрозою закриття.

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«Якщо дурна влада (власникам бізнесу — Авт.) доведеться закриватися, виводити капітал, виїжджати» , — додав він, вказавши, що не бачить передумов до того, що українська влада готова змінюватися.

У світлі вищесказаного експерт наполягає, що в Україні давно потрібно було ухвалювати закон про економічне бронювання.

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«Хто не хоче воювати, він не воюватиме, він піде у в'язницю, він штурмуватиме кордони, він йтиме у НВЧ, — пояснив він. — Війна справа дуже дорога, наш уряд весь час каже, що ми не можемо витрачати кошти наших донорів на бойові дії, утримання армії, на снаряди. Ось якщо ти оплачуєш замість себе одного бійця — це зарплата там, хоч би базова. Ось вам і найпростіша арифметика. Тому що ми ж, це ж не Радянський Союз, де у нас солдатам платять, у нас це оплачувана армія, яка працює у ринкових умовах. А я вже не кажу про те, що не знаю частини, де все було б забезпечено. Тобто, якби не волонтери, напевно, досі бігали б, а не їздили, не було б половини пташок на фронті. Це, нарешті, державі настав час брати на себе свою функцію. А для цього потрібні гроші, а гроші — це один із виходів, де отримати ці гроші з економічного бронювання» , — додав експерт.

Для порівняння, Друзенко навів ситуацію в Ізраїлі, коли держава не закривала кордону для своїх громадян після оголошення військових дій.

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«Влада (Україна — Авт.) не дає власним громадянам довіри, а власні громадяни, дивлячись на те, що діється у владі, намагаються втекти від неї. Тобто загубилося головне — довіра між громадянами та державою. Те, що на фронті часто солдатами користуються, оскільки користувався Радянський Союз — „ми за ціною не постоїмо“, коли життя солдата нічого не варте, хоча держава оплачує 15 мільйонів за підтверджену загибель на війні, а для командирів це нічого не варте. Це, звичайно, засмучує всю систему» , — наголосив він.

Також співрозмовник розкритикував ситуацію із підняттям вишами цін на навчання.

«Вони зробили стимул, щоб туди йшли не ті, хто має потяг, покликання до науки. Це ще один із типів легалізованої корупції» , — пояснив він.

Разом з тим, експерт вважає, що нинішня хвиля мобілізації стане останньою, «коли ще знайдуть тих, хто не поспішав до армії, але, скажімо, прийняв виклик долі».

«А далі доведеться або вводити штурмові загони та воювати, як там „Вагнер“ воює або там радянські війська, де за тих, кого за руки, за ноги у бусики затягли, або щось міняти у державі» , — повідомив він.

Резюмуючи Друзенко зазначив, що якщо політика держави не зміниться, то після закінчення війни країну відновлюватимуть мігранти з бідних країн.

«Будуть люди, які не знають і слова українською, які не українські громадяни, вони з радістю замінять українських чоловіків, які покалічаться на фронті, помруть… Святе місце порожнім не буває, тут не так спекотно, тут вода є. Просто це недалекоглядно — своїх чоловіків убити, а чужих привезти на їхнє місце» , — пояснив він свою думку.

«ФАКТИ» писали про те, що у Польщі з-поміж добровольців формується Український легіон. За словами міністра закордонних справ Радослава Сікорського, Польща займеться підготовкою та екіпіруванням добровольців, які будуть направлені в Україну. Після ротації ці люди зможуть знову повернутись до Польщі.

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