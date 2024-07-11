Готові стати на захист Батьківщини: голова МЗС Польщі розповів про підготовку Українського легіону

Кілька тисяч людей уже зареєструвалися для участі в Українському легіоні (новому добровольчому військовому підрозділі) в Польщі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Радослав Сікорський на NATO Public Forum у Вашингтоні, де проходить саміт НАТО.

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«У Польщі ми починаємо готувати першу українську бригаду, що складається з добровольців у Польщі. У нас налічується до мільйона українців обох статей, і кілька тисяч із них уже зареєструвалися для участі в цьому призові. І що цікаво, багато хто з них справді хоче служити і ротувати своїх співвітчизників, але вони кажуть: ми не хочемо бути відправленими в бій, не бувши належно навченими та екіпірованими», — розповів польський чиновник.

Сікорський зазначив, що Польща займеться навчанням та екіпіруванням, а потім добровольці будуть надані Україні як підрозділ із правом повернення до Польщі після проходження ротації.

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«Якби так вчинила кожна європейська країна, в України було б кілька бригад», — заявив міністр.

Зазначимо, що Угода про гарантії безпеки, підписана між Україною та Польщею, передбачає створення в Польщі добровольчого легіону з можливою участю іноземців. За словами президента України Володимира Зеленського, кожен такий громадянин України, який вирішить увійти до лав добровольчого легіону, зможе підписати контракт зі Збройними силами України.

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Зі свого боку міністр оборони Рустем Умеров закликав усіх українців, які перебувають у Європі, приєднатися до Українського легіону — спеціального добровольчого підрозділу, який тренуватиметься на території Польщі для захисту України. Він зазначив, що добровольці отримають сучасну підготовку від союзників із Польщі, Литви та інших країн ЄС, а також легіон буде оснащений найкращим обладнанням від українських міжнародних партнерів, що підвищить його ефективність на полі бою.

Нагадаємо, Польща продовжила термін перебування громадян України в Польщі до 30 вересня 2025 року. Разом з тим умови надання допомоги біженцям будуть змінені.

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